Premios Sur: un cine argentino que celebró y llamó a pensar entre discursos politicos y chiflidos

Tuvo lugar la edición número 20 de los premios de la Academia de Cine. “Belén” y “Gatillero” fueron las películas más premiadas.

La edición número 20 de los Premios Sur organizada por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina premió a lo mejor de la industria del 2025. La ceremonia anticipaba un clima político, ya que sus principales nominadas tocaban temáticas como desde la legalización del aborto hasta el enfrentamiento barrial con narcos. “Tratemos de mantener los discursos breves”, advirtió Andrea Frigerio quien con Juan Minujin condujeron la ceremonia. Los ganadores respetaron sus tiempos pero hicieron uso de ellos: hubo desde un minuto de silencio para la reciente víctima de femicidio Agostina Vega hasta abucheos para la dupla Mariano Cohn y Gaston Duprat (“Homo Argentum”).

“Belén” de Dolores Fonzi fue la gran ganadora de la noche llevándose cinco estatuillas, entre ellas, la de Mejor Película. No se trató de una sorpresa, ya que meses atrás había sido elegida por la misma Academia para representar al país en los Premios Goya y los Oscars. Otra que se fue a casa con varios premios, exactamente cinco, fue “Gatillero” de Cris Tapia Marchiori , quien se llevó el Premio Sur por Mejor Director. “El Eternauta” ganó como Mejor Serie, “Weser” de Fernando Spiner, Mejor Documental y la brasilera “El Agente Secreto” de Kleber Mendonça Filho, Mejor Película Iberoamericana.

La velada estuvo interpelada por la identidad nacional, no solamente porque se premiaba al cine argentino, sino porque cada terna estaba separada por un show que homenajeó modernamente a Astor Piazzolla y Mercedes Sosa. Incluso la apertura estuvo en manos de bailarines de tango y el grupo de malambo “Malevo”. Y hablando de homenajes, Lucrecia Martel, Cecilia Roth, Luis Scalella y Luis Brandoni fueron destacados por su labor en la industria cinematográfica.

En esta oportunidad, el Premio de Honor fue entregado a tres figuras. Mercedes Morán y María Alché fueron las encargadas de dárselo a Lucrecia Martel, quien ha tenido numerosas apariciones públicas durante este año por su nueva película “Nuestra Tierra”. “Me daría mucho miedo que en la memoria de las máquinas quedemos como la generación que no supo qué hacer con el mejor trabajo del mundo en un momento donde el país lo necesitaba y que la época lo pide a gritos”, concluyó la directora salteña en su discurso.

Después subió al escenario Luis Scalella , por su labor como presidente de Argentina Sono Film , la mítica productora nacional, donde no dejó de lado su reclamo por la industria: “Tenemos que hacer que el cine vuelva y el Estado lo apoye”. Cecilia Roth coronó esta seguidilla de homenajes por su carrera actoral. Emocionada por las palabras que le dedicó el director Marcelo Piñeyro, quien le entregó la estatuilla, también se posicionó desafiando a sus colegas: “Nuestro cine es uno de los mejores de habla hispana, no se merece lo que está pasando. Esto va a pasar, pero ¿cómo nos estamos preparando para ese momento? ”.

Después del “in memoriam” donde se recordó a los recientes difuntos, la ministra de cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Ricardes presentó a los directores de “Homo Argentum” y “Nada” para rendirle homenaje a Luis Brandoni, quien falleció el pasado 20 de abril. Sin embargo, no hubo lugar para la emoción, chiflidos y una oleada de ásperas toses, casi como si el frío hubiera hecho efecto, interrumpieron el discurso de Cohn, quien manifestó la “poca representación” de la Academia. ¿Quizás se debió a que su película protagonizada por Guillermo Francella no recibió ninguna nominación? “Fue perseguido durante un gobierno peronista”, manifestó Duprat y la ceremonia se convirtió en un campo de batalla.

La grieta hizo más ruido que el respeto por la memoria de un actor. “Brandoni estaba acostumbrado a los chiflidos por izquierda y por derecha”, dijo la viuda con ironía al recibir la estatuilla, quien subió al escenario tan rápido como bajó.

“Belén” la gran ganadora que invitó a marchar

“Nos tenemos que ver en la calle, donde sucede la realidad porque nos queremos vivas, libres y sin miedo”, manifestó Camila Platee tras ganar como Mejor Actriz de Reparto por “Belén”. La actriz no pudo estar presente en la ceremonia, pero dejó un video como agradecimiento y un recado que concretó al ganar un segundo premio por Mejor Revelación Femenina transmitido por Fonzi: “Me pidió que le dediquemos un minuto de silencio a Agostina Vega”. Sin importar los partidos políticos, por sesenta segundos no hubo ni un solo ruido en la ceremonia.

Al finalizar, la directora invitó a marchar este miércoles 3 de junio en la movilización que tendrá lugar en el Congreso bajo la consigna “Ni Una Menos”. Este pedido se repitió al recibir la estatuilla más codiciada de la noche, el de Mejor Película. “Cuando los gobiernos pasen, nosotros estaremos acá”, así selló su discurso.

Una noche que celebró y se preocupó por el cine argentino

Una de las novedades de la ceremonia fue que por primera vez se entregaba el premio a Mejor Corto. El mismo fue presentado por un video del director Federico Luis, quien días atrás ganó en Cannes por su cortometraje “Para Los Contrincantes”. La ganadora fue “Tu Cuerpo en mi Habitación” de Axel Cheb Terrab, un joven que confesó que lo filmó en tan solo dos jornadas. Fue el equipo de “El Eternauta”, quien también celebró la sangre joven en la industria, ya que le dedicó su estatuilla a los estudiantes de cine.

Premios Sur (1) "Gatillero" se llevó cinco premios, entre ellos, el de Mejor Dirección y Mejor Guión.

“Es triste que nos gobiernen personas que piensan que haciendo la guerra, van a conseguir la paz. Pienso que nosotros acá estamos celebrando la cultura y el arte, que hacen la paz sin hacer guerra”, dijo Cris Tapia Marchiori al recibir el premio por Mejor Guion por “Gatillero”. A esta altura del partido, el cine argentino es un acto político. Con chiflidos, silencios y aplausos, los Premios Sur se convirtieron en un reflejo del síntoma de época, pero ¿cuándo no lo fue?

Ganadores de los Premios Sur