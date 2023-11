Mar del Plata austera, pero con buenos títulos

Este año el catálogo y hasta el cuadernillo de la programación cotidiana son puramente digitales, para no gastar en papel. El perjuicio de este ahorro se verá con el tiempo, ya que el material digital dura menos, y ya se ve ahora en el malhumor de los espectadores cuando intentan buscar títulos y horarios. En cuanto al material en exhibición, no hay mayores quejas, sino bastante buen nivel. Algunos títulos son de próximo estreno, como “Elena sabe”, también de Netflix, con sólida actuación de Mercedes Morán (el jueves 16) y la mexicana “No voy a pedirles que me crean”, con participación de Juan Minujín (el 22, estreno mundial por plataformas) y “El castillo”, agradable retrato de la señora que heredó las propiedades de su patrona y ahora debe mantenerlas (diciembre 7). Recién para marzo, en cambio, “El viento que arrasa”, de Paula Hernández, historia de un fanático pastor evangélico y su hija cansada de trajines y sermones, sobre novela de Selva Almada.