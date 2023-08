Milei: “Hoy nos pusimos de pie para decir basta al modelo de decadencia”

Cuando aparecieron los primeros datos, sonaba una canción de Charly García. “Que se vayan todos, que no quede, ni uno solo”, gritaban entre familiares y candidatos de segundas y terceras líneas. Al poco tiempo se cantó “nada de esto fue un error”. A puro topetazo a algunos que cubrían la elección aparecieron la cosplayer Lilia Lemoine, del grupo cercano, y un minúsculo pero excitado operador de Milei en redes. Al parecer, el primero en las PASO no pide disculpas en la Argentina.

“Sí que se puede, el problema es que la solución hoy está en mano del problema”, enfatizó el candidato presidencial, y agregó: “Si ellos no quieren cambiar, vamos a sacarlos definitivamente”. Luego, sostuvo: “Basta de la falacia por la discusión de formas. Discutamos contenido, que a nosotros nos sobra y a los otros les falta”. Allí reiteró las crisis por el déficit fiscal y la deuda.

Crítica por carga

Minutos antes de las 22 horas, Villarruel, subió al escenario del primer piso de un hotel céntrico de la Ciudad -ubicado en la avenida Córdoba al 700- donde Milei armó su búnker de campaña y enfatizó el “momento histórico para” el espacio, al calificarlo de “impensable”, y reclamó al “gobierno kirchnerista” a “dar los números que se comprometió” desde las 21.30. Para ese entonces, la legisladora dijo tener información de “más del 50% de las actas cargadas, con números elevados para La Libertad Avanza”.

Villarruel reclamó: “Queremos que informen las cifras y que el pueblo sepa el resultado del más del 50% de mesas escrutadas. Merecemos saber la voluntad de los votantes del país. Esperemos que cumplan con la palabra prometida”. Lo hizo acompañada de Píparo y Marra.

Voto y denuncia

“Soy ‘bilardista’. Primero, el resultado”, aseguró Milei tras votar en la sede Medrano de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), en el barrio porteño de Almagro. Transcurridas unas horas desde el inicio de los comicios, advirtió en redes sociales: “Es un escándalo el intento de robo o destrucción de boletas nuestras a lo largo y a lo ancho del país. Impresionante nuestros fiscales defendiendo los votos. Todas las boletas donde sea clara la intención del votante son válidas. No importan si están rotas o no. No se dejen engañar. ¡A cuidar los votos!”. Un mensaje que deberá tener en cuenta La Libertad Avanza para reforzar la fiscalización en octubre próximo.