Litto Nebbia, en busca del tiempo grabado, recobra registros propios y ajenos

“Cosas que no quieren morir - Vol. 1” ya era un álbum original de 1976 que unía temas de distintos proyectos, por ejemplo del Nebbia Trio formado junto con Jorge “Negro” Gonzalez y Nestor Astarita y que entre otras coas incluía temás compuestos para un film de Jorge Pantano, “Bobeta”, que en tracks como “Tema de títulos” o los dos “Tema de amor” muestra la capacidad del líder de Los Gatos para componer música para cine. La gran novedad de estas “Cosas que no quieren morir” es que la nueva edición –disponible en CD- viene con un álbum inédito, compuesto por los temás perdidos durante el exilio del músico. Este Volumen 2 el track “Tema de los títulos de una película que no se terminó”. Le preguntamos a Nebbia si es algo literal. “No totalmente, lo que pasa es que a lo largo de los años me han llamado cientos de veces para componer música para películas u obras de teatro y a veces pasan cosas en el medio y yo tengo la música pero el proyecto no se hace, y si me gusta lo que hice por supuesto lo guardo y veo dónde puede ir”. Nebbia no solo es completista de su propia obra sino también de la de otros artistas que admira. La muerte de David Crosby lo sorprendió. “Hace poco estaba viendo mi colección de discos y vi que tenia unos 60 álbumes de Crosby, ya sea por The Byrds, Crosby, Stills & Nash, más los discos en vivo y solista”. Crosby es todo un clásico, pero a Nebbia le da orgullo ser uno de los máximos coleccionistas de bandas de rock de culto como The Pretty Things, y asegura que en su colección tiene más discos y singles raros de ese grupo que los propios coleccionistas ingleses.

Esta obsesión se traspasa a la de la búsqueda de los trabajos de los artistas con los que grabó. A fin de año lanzó una nueva edición de”Canciones para perdedores”, de la desaparecida Mirtha Defilpo, quien fue su pareja buena parte de los años ’70, y que grabó este único disco propio con su producción y composición de la música. “Apoyé su canto con sintetizadores, pero lo importante es su voz y su poesía”, dice. “El master de este álbum también estaba perdido, pero encontramos un tape en otro formato a otra velocidad que sirvió para remásterizarlo con la tecnología actual”. Grabado en 1976 en los estudios Sound Center, este álbum es todo un hallazgo no sólo por la fuerza de la voz y las letras de Defilpo, sino por el uso extensivo de los sintetizadores de Nebbia. “Yo en ese momento estaba equipado con el primer Moog y algo que era más moderno aun, el primer sintetizador Korg; los estudié a fondo, y los utilice en casi todos los discos de ese tiempo, que además se grabaron en el mismo estudio. Esos sonidos llamaron la atención ahora cuando salió en Europa ‘Bazar de los milagros’, al punto que algunos dee jays usaron algunas partes para remixar”.

Abbonizzio

No todos los nuevos lanzamientos de Melopea son reediciones o rescates. También está “La suite rosarina”, un álbum en colaboración con Adrián Abonizzio donde el autor de “Beat N° 1” recuerda su ciudad natal. “Hacia 2018 Adrián me recordó que era uno de los pocos músicos rosarinos con los que no había grabado nunca, asi que le dije que hagamos un par de canciones, pero me respondió que no, que quería hacer una obra de las dimensiones de ‘Romeo y Julieta’ o ‘Lo que el viento se llevó’. Le contesté pero él se rió e insistió. Así que pensamos un disco con viñetas de nuestros recuerdos de lugares como los viejos cines de Rosario o personajes como Fontanarrosa y Olmedo”.

Entre la nueva cosecha de Melopea hay algunos discos que estan sólo en plataformás digitales como los de Los Mersey Mustards pero Nebbia trata de mantener el formato físico, como en “Sanata y Clarificación Vol. 3” de su fallecido amigo Rodolfo Alchourron, un músico avant garde alumno de Ginastera y director de orquesta. “Fue lo más difícil de armar, siempre faltaban dos temás, pero me di el gusto de completarla y sacar el disco a los 50 años de que la tocáramos por primera vez en la sala Planeta”, cuenta Nebbia. Los nuevos lanzamientos de Melopea incluyen tambien reediciones de Enrique “Mono” Villegas tocando folklore, el volumen 2 de las “Sesiones inéditas con amigos” de Adalberto Cevasco y un flamante disco del tanguero Carlos Buono, “Ni Chicha ni Limonada”. Pero Litto Nebbia no se detiene para descansar y ya está preparando sus nuevos lanzamientos “Estoy recuperando mucha música inédita y perdida mía, al punto de que para mi próximo cumpleaños, el 21 de julio, espero tener listos 13 nuevos discos”.