Santa Rosa: con los ojos en el cielo

Ahora, sin embargo, la mejora oficial lograda en el tipo de cambio no parece alcanzar para vencer la reticencia de los vendedores, entre otras cosas, porque la falta de lluvias hasta ayer sigue frenando las labores de siembra y control, y se agrega el temor por la falta de algunos insumos clave ante la falta de dólares.

En medio, el ida y vuelta con el cierre de exportaciones de carne, que luego fue corregido por una posición de “negociación” con los exportadores, menos urticante para la producción que se había levantado inmediatamente ante la medida, dejó claro que el nuevo jefe del equipo de control de precios, el titular también de la Aduana, Guillermo Michel, o tampoco tiene demasiada idea del tema (igual que el titular de Comercio, Matías Tombolini), apelando a las viejas medidas, o no calculó el costo político de la decisión que rápidamente fue desmentida, desdibujada y que, seguramente quedará en alguna forma de acuerdo público con los exportadores de carne (que no trabajan con los cortes y las categorías del mercado interno), mientras el precio de la hacienda en pie continúa su rally alcista, a pesar de que aún no llueve en la forma generalizada que requieren los campos para recuperarse, y mejorar la carga animal.