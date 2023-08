Se fortalece el dólar a nivel global y marca máximos en dos meses

Según Grupo IEB, entre los últimos datos relevantes, se destaca el crecimiento mensual del 0,7% de las ventas minoristas correspondientes a julio, superando las expectativas de 0,4%. Lo mismo ocurrió con la producción industrial del mismo período, la cual superó las expectativas (1% vs 0,3%), así como también el porcentaje de uso de la capacidad instalada (79,3% vs 79,1%).

“Los resultados de estos indicadores muestran un buen comienzo del tercer trimestre. De acuerdo al indicador GDPNow de la Fed de Atlanta, así como también lo señala una encuesta realizada entre economistas por Bloomberg, el PBI volvería a crecer durante el tercer trimestre. No obstante, el índice de variables líderes elaborado por The Conference Board, mostró una contracción en línea con las expectativas (0,4%), marcando su decimosexta caída consecutiva. De acuerdo al valor obtenido por el índice, el mismo sugiere que la actividad económica es probable que se desacelere y que pueda introducirse en una ‘mild recession’ (recesión suave) entre el último trimestre de este año y el primero de 2024. Por lo tanto, se generan señales mixtas en el sentido de que los indicadores de corto plazo marcan una clara resiliencia al endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal, mientras que algunos indicadores, como el mencionado de The Conference Board, siguen presagiando una desaceleración de la economía. De la combinación de los resultados de los indicadores recientes y de los líderes, se concluye que la probabilidad de una desaceleración sigue vigente, pero sistemáticamente se sigue postergando su momento de ocurrencia en el tiempo”, destacaron desde Grupo IEB.

Ariel Squeo, presidente de ICB Argentina, destacó: “La apreciación del dólar en las últimas semanas tuvo que ver con los últimos datos económicos que salieron mejor a lo esperado. Cuando hace algunos meses se hablaba de recesión o soft landing, ahora el mercado se alinea con la idea de un rebote directo de la economía, vinculado a las ventas minoristas que vino la semana pasada. Esto incrementó los temores de que la Fed mantenga por más tiempo la tasa de interés real en estos niveles. Hacia adelante, la continuidad del dólar va a depender de los próximos datos de inflación y las pistas de la Fed, por lo que el evento en Jackson Hole influirá en las expectativas del mercado”.

En esta línea, Squeo consideró que “cualquier comentario de Powell en línea con las últimas minutas de la última reunión, de una política monetaria que privilegie el cuidado de la inflación, va a ser tomado negativamente y tendrá un impacto al alza en el dólar”. “Si bien las tasas de la Fed están hoy en 5,50 puntos básicos, están en un terreno restrictivo. A medida que la inflación va retrocediendo, la tasa real de interés se hace más grande y el impacto hacia la economía puede ser mayor”, remarcó.