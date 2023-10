Se suman protestas de los famosos contra la IA

La huelga de los actores entraba ayer en una de sus instancias finales, y aunque muchos de sus participantes manifestaban optimismo en cuanto a la luz al final del túnel, el problema de la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) en la industria se vuelve cada vez más complejo. Ahora fue la hija de Robin Williams, Zelda, quien atacó en su cuenta de Instagram (vía Entertainment Weekly) las recreaciones de IA de su padre, el famoso actor de “Patch Adams!” y “Buenos días, Vietnam”, entre tantos otros éxitos, que se quitó la vida en 2014. Zelda calificó estas recreaciones de “personalmente perturbadoras”. SAG-AFTRA, el sindicato de actores en Hollywood, ha interpuesto las recreaciones de IA como “un tema obligatorio de negociación” en su huelga en curso contra la AMPTP (asociaciones de productores), incluido “el uso de la voz, la semejanza o la actuación del artista intérprete o ejecutante para entrenar un sistema de inteligencia artificial diseñado para generar nuevos contenidos visuales, de audio o audiovisuales.”

“No soy una voz imparcial en la lucha del SAG contra la IA”, escribió Zelda en Instagram. “He sido testigo durante años de cómo mucha gente quiere entrenar estos modelos para crear/recrear actores que no pueden consentir, como papá. Esto no es teórico, es muy real”. Y continuó: “Ya he oído que se utiliza la IA para conseguir que su ‘voz’ diga lo que la gente quiera y, aunque personalmente me parece perturbador, las ramificaciones van mucho más allá de mis propios sentimientos. Los actores vivos merecen la oportunidad de crear personajes con sus elecciones, de poner voz a dibujos animados, de poner su esfuerzo humano y su tiempo en la búsqueda de la interpretación”. Finalmente, expresó Zelda Williams: “Estas recreaciones son un pobre facsímil de personas mayores, un horrendo monstruo de Frankenstein, improvisado con lo peor de esta industria”