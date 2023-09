Un “banquete” del café concert de los 80 vuelve a la vida a través de Soares

Walter Soares: Nunca dejamos de hacer, sólo que no contamos todo ni estamos pendientes. Trabajo en esto desde los 19 años y tengo casi 60. En pandemia me asaltó la idea de irme de la ciudad, trabajé en muchas capitales del mundo con Caviar y me quería ir, estar cerca del campo y la montaña, o del bosque. Más cerca de la naturaleza y las cosas simples. Me fui a San Rafael, compré un terreno, construí una casa, nadie me conocía y empecé de cero. No pensé que iba a ser tan difícil pero lo fue. Aprendí muchas cosas, hoy puedo disfrutar, vivo con otro tipo de gente. Cuando murió Jean François Casanovas fue al lado mío, nunca me había pasado, y él me dejó Caviar. Siete años antes de morir quiso dejar de dirigir y ahí fue que lo tomé yo. Tuve un ACV y aprendí de nuevo a escribir, leer y hablar, hay palabras simples que no me salen o por ahí doy muchas vueltas. Me cuesta leer, uso lentes como binoculares. Quería encontrar paz, lo que

recuerdo de cuando era niño, disfrutar de estar vivo y lo encontré. Hoy aprendí a ser albañil donde vivo, mis vecinos me enseñaron, levanto las paredes de mi casa, eso es arte también, comenzar algo.