Un Caputo denuncia “caza de brujas” por Revolución Federal

“Señor Juez, hace más de siete meses que la Fiscalía está llevando a cabo una investigación respecto de la empresa Caputo Hermanos S.A., por no decir persecución ni direccionamiento (por favor, no se me malinterprete), en el marco de un legajo ‘separado del expediente principal’ en el que se han ordenado infinidad de medidas de prueba”, dice el escrito firmado por el abogado Matías Cúneo Libarona, en representación de uno de los integrantes de la familia Caputo, sindicados por haber cursado pagos que están bajo investigación como presunta fuente de financiamiento.