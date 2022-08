Efecto Carrió: la Coalición Cívica busca mantener las cuatro bancas en Legislatura

Carrió no dio por terminado el tema y volvió a mostrar los dientes al exponer, mediantes las redes sociales, que “la imbecilidad según la Real Academia es la absoluta falta de entendimiento. Lo que causa escándalo no es el mensajero ni su tono, es su estilo “poco patriarcal”. Lo que causa escándalo es la verdad. Besos”.

Pese a que son varios los que aseguran que no van a hablar más del tema para no darle entidad, por lo bajo un dirigente del PRO fue claro al asegurar que “no es más que un posicionamiento político de un espacio que hoy, con el radicalismo más fuerte que otros años, sabe que pierde poder de fuego y busca colarse en los medios para no perder pisada en los armados”.

Y algo de eso pasa en la Legislatura bonaerense, donde los dos senadores y los dos diputados provinciales que tiene la Coalición Cívica vencen mandato en 2023. Es decir que la el partido de Lilita Carrió no sumó integrantes para ninguna de las dos cámaras en las recientes elecciones de 2021.

Lo que expone el cuadro es claro. Tanto los senadores Andrés De Leo (sexta sección) y Elisa Carca (segunda) como los diputados Luciano Bugallo (primera) y Maricel Etchecoin Moro (tercera) tendrán por delante la tarea interna de mantener el peso de sus bancas dentro de una coalición opositora donde no solo el PRO y la UCR tienen la decisión de peso sino donde también el peronismo republicano y el PJ de base que recolectan los intendentes de La Plata y Lanús, Julio Garro y Néstor Grindetti, también buscan una representación.

¿Pero qué pasaría si la escalada armamentística subiera de nivel? Pese a que la idea de quiebre parece lejana, de darse sería un golpe de lleno para Juntos, sobre todo en el Senado donde la Coalición Cívica se convertiría en jueza de todas las decisiones.

Más allá de los dardos ya lanzados, lo cierto es que Juntos tiene por delante la difícil tarea de acomodar las fichas internas para que nadie se sienta afuera y, de esa manera, se imponga la suma de todas las fuerzas.

El problema con el que cuenta hoy la Coalición Cívica es que no tiene un candidato bonaerense para salir a pujar por un lugar en base a lo que pueda traccionar un candidato en una interna y tiene que hacer los acuerdos políticas por fuera de las PASO. Más allá de que, en confianza, no dan por descontado la idea de presentar un aspirante propio, lo cierto es que hoy la CC sigue ocupando un rol legislativo y deliberativo sin presencia de fuego en los ejecutivos municipales.