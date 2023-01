El BCRA cierra 2022 con un stock de deuda de 10,1 billones de pesos

Por lo pronto, no debe soslayarse que este stock de deuda remunerada del BCRA es la contrapartida de depósitos privados y públicos; y es, digamos, una emisión monetaria encapsulada bajo Pases, Leliq y otras letras del BCRA. Tarde o temprano, ya sea por el advenimiento de un ciclo virtuoso que hoy nadie se arriesga a proyectar (donde un repunte sostenido del nivel de actividad económica de lugar a una expansión crediticia apuntalada por el crecimiento genuino de la demanda de dinero y ello vaya desagotando el stock de deuda del BCRA) o por un evento fortuito o forzado, las autoridades deberán afrontar la resolución de este endeudamiento que al fin y al cabo no es más que una emisión de pesos postergada. Al respecto, el BCRA advirtió en el IPOM que la transición no está exenta de shocks y que no se podía estimar con claridad su duración.