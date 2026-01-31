Crece la tensión en Medio Oriente: Israel acusó violación del acuerdo de alto el fuego y bombardeó Franja de Gaza + Seguir en









La ofensiva sobre un campamento de refugiados dejó 28 muertos, entre ellos niños y ancianos. Las fuerzas israelíes también atacaron un depósito de armas y plataformas de lanzamiento, entre otros.

La ofensiva dejó 28 fallecido en un campamento de desplazados en Khan Younis. BBC

Israel atacó al grupo Hamas en respuesta a una violación del acuerdo de alto el fuego en Gaza, vigente desde octubre de 2025 y transgredido el viernes. La ofensiva fue en un campo de refugiados y dejó un saldo de 28 muertos, además de algunas personas atrapadas entre escombros.

Todo comenzó cuando ocho integrantes de grupos armados fueron detectados saliendo de una infraestructura subterránea en el este de Rafah. Allí las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y la Agencia de Seguridad de Israel (ISA) realizaron ataques contra comandantes y miembros de las organizaciones Hamas y la Yihad Islámica en la Franja de Gaza.

Israel atacó a Hamas tras violar el alto el fuego en Gaza Hasta el momento, los ataques alcanzaron a cuatro comandantes y a otros integrantes de ambas organizaciones en distintos puntos de la Franja de Gaza, en respuesta a los movimientos identificados tras la ruptura del cese de hostilidades.

Las fuerzas israelíes también atacaron un depósito de armas, un sitio de fabricación de armamento y dos plataformas de lanzamiento que pertenecían a Hamas en la zona central de la Franja de Gaza, como parte de las operaciones para debilitar la capacidad operativa de los grupos armados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FDIonline/status/2017572657756041366&partner=&hide_thread=false En respuesta a la violación del acuerdo de cese al fuego, en la que se identificaron a ocho terroristas saliendo de la infraestructura terrorista subterránea en el este de Ráfah, las FDI y el Shabak, han alcanzado a cuatro comandantes y a otros terroristas de las… — FDI (@FDIonline) January 31, 2026 Por su parte, los terroristas de Hamas calificaron los bombardeos como un “claro incumplimiento del acuerdo de tregua”, asegurando que entre los fallecidos hay familias completas y refugiados en un campamento de desplazados en Khan Younis. La tregua, vigente desde octubre por mediación internacional, ya presentaba tensiones en semanas anteriores.

"Ya hemos encontrado 28 cadáveres, entre ellos niños, mujeres y un anciano", sostuvo la agencia de Defensa Civil, que opera bajo la autoridad de Hamas, luego de un balance actualizado. Según detalló el organismo, "todavía quedan personas atrapadas en los escombros". Israel reabrirá temporalmente la frontera de Ráfah entre Gaza y Egipto a partir del domingo Según Israel, la frontera entre Ráfah, territorio palestino, y Egipto, se abrirá el domingo, por primera vez en más de dos años. La medida permitiría que unos pocos palestinos puedan abandonar la zona de guerra y emigrar al cercano territorio egipcio. La reapertura la informó la agencia gubernamental israelí, COGAT, que coordina la política civil de Gaza. Sin embargo, no dio detalles de cuantas de las más de dos millones de personas que viven en el territorio palestino, podrán cruzar por Ráfah, por día. “Se permitirá el regreso de los residentes desde Egipto a la Franja de Gaza, en coordinación con Egipto, solo a los residentes que abandonaron Gaza durante la guerra y solo después de que Israel haya dado su autorización previa en materia de seguridad”, afirmó COGAT.

