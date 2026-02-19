La Superintendencia de Seguros inhibió los bienes de Libra Seguros y le dio 15 días para regularizar su situación + Seguir en









El organismo de control exigió balances rectificados y un plan de saneamiento por observaciones contables del 30 de septiembre de 2025. La empresa aseguró que "ya ha regularizado esa situación".

Pidieron la inhibición de bienes de Libra Seguros.

La Superintendencia de Seguros de la Nación dispuso este jueves la inhibición general de bienes de Libra Compañía Argentina de Seguros S.A. y la intimó a presentar balances rectificados y un Plan de Regularización y Saneamiento, tras observaciones sobre sus estados contables al 30 de septiembre de 2025. La decisión se enmarca en la Resolución 50/2026 de la entidad.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La medida establece un plazo de 15 días corridos para que la aseguradora presente los estados contables rectificados al 30 de septiembre y un plan de regularización y saneamiento, conforme lo previsto en el artículo 31 de la Ley 20.091. Según se informó oficialmente, la decisión se adoptó a partir de observaciones técnicas formuladas sobre la información contable correspondiente al cierre del 30/09/2025.

El comunicado de Libra Seguros Desde la empresa señalaron que las cuestiones observadas por el organismo de control “ya habrían sido subsanadas en el balance de diciembre de 2025” y que la resolución dictada por la Superintendencia “se enmarca en el proceso habitual de supervisión” al que se encuentran sujetas todas las entidades del sector asegurador.

A su vez, la compañía difundió un comunicado para aclarar el alcance de la medida y remarcó de manera expresa que “la medida adoptada se vincula exclusivamente con los Estados Contables cerrados al 30 de septiembre de 2025”.

En ese mismo texto explicó que “sobre ese balance se determinó un ajuste técnico en la valuación de determinadas reservas, lo que impactó transitoriamente en las relaciones técnicas correspondientes a dicho período”.

En relación con la situación patrimonial posterior, la aseguradora afirmó que “la compañía ya ha regularizado esa situación en el cierre posterior, correspondiente al 31 de diciembre de 2025, reflejando la adecuación patrimonial y técnica en los términos requeridos”. De este modo, sostuvo que las observaciones efectuadas por la autoridad de control no se mantienen en los estados contables posteriores al período observado. Finalmente, el comunicado subrayó que “estos procesos forman parte del esquema de supervisión permanente de la Superintendencia de Seguros de la Nación, el cual adherimos y compartimos” y que las actuaciones del organismo son abordadas por la firma “con responsabilidad y vocación de fortalecimiento institucional”, en el marco de los controles habituales que rigen sobre el mercado asegurador.

Temas Seguros

Justicia