El dólar cae a nivel global y mejora el panorama cambiario para emergentes

Impacto en emergentes

Andrés Reschini, analista en F2 Soluciones Financieras, destacó que “un debilitamiento del dólar a nivel global puede resultar en beneficio para una economía como la nuestra que produce y exporta materias primas. De todas maneras, en términos relativos, el dólar, medido a través del índice DXY, aún se encuentra en valores relativamente altos si lo miramos contra los 95/100 de antes de desatarse la pandemia, propio de un ciclo de suba de tasas y dudas acerca del grado de crecimiento de la economía norteamericana. Por otra parte, un debilitamiento del dólar no soluciona los problemas internos, que sería más importante resolver si queremos tener una economía con crecimiento sostenido hacia el futuro. En resumen, puede ayudarnos de manera transitoria pero no servirá de mucho si no tenemos un plan serio e instituciones fuertes”. Por su parte, Kohn señaló “el dólar más débil es, sin duda, un factor de alivio para las monedas de mercados emergentes. Otro elemento que estuvo teniendo un rol relevante para los activos de emergentes fue la relajación de las restricciones a la movilidad en China producto del abandono de la política de covid cero. La mejora en el prospecto de riesgo para la economía China debería ser un factor de soporte para las monedas de emergentes, aunque el principal motor seguirá siendo la dinámica del dólar americano”.