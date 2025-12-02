Una brutal pelea entre alumnas desencadenó en una violenta agresión a docentes en una escuela de Malvinas Argentinas

La preocupación por la creciente violencia escolar es cada vez mayor. En este caso, una confrontación entre estudiantes, escaló hasta sus autoridades.

Una violenta pelea entre dos alumnas escaló hasta una agresión a los docentes.

La violenta agresión contra docentes de una escuela primaria en Malvinas Argentinas volvió a exponer la creciente tensión que atraviesan muchos establecimientos educativos del conurbano . Mientras avanza la causa judicial , salió a la luz el video de una pelea entre dos adolescentes que ocurrió minutos antes del ataque y que funcionó como detonante del episodio.

En las imágenes se escuchó una frase que amplificó la gravedad del hecho: “ Por meterte con macho ajeno ”, expresión pronunciada por una tercera persona que celebraba la confrontación y empujaba a las jóvenes a continuar la golpiza.

El episodio tuvo lugar el viernes pasado en la Escuela Primaria N.º 29 Hipólito Bouchard , situada en la intersección de Valparaíso y Maure. Todo comenzó cuando dos estudiantes de una secundaria del mismo predio se enfrentaron de manera salvaje .

El video, registrado por otros alumnos, mostró cómo ambas adolescentes se tiraron al suelo, se tomaron del cabello y se golpearon repetidamente, mientras una voz ajena repetía: “ ¡Rompele la boca! ¡Dale la cabeza contra el piso! Eso te pasa por meterte con un macho ajeno ”.

A partir de ese altercado, familiares de una de las jóvenes se dirigieron al establecimiento para pedir explicaciones y exigieron un accionar inmediato por parte de las autoridades escolares.

El ingreso violento al colegio y el ataque a las auxiliares

Según la reconstrucción realizada por los docentes, los agresores irrumpieron en la escuela minutos antes del horario de merienda, pateando el portón del comedor que vincula la primaria con la secundaria. Allí sorprendieron a un grupo de auxiliares que preparaba los alimentos.

La maestra Laura Sosa explicó en redes sociales: “Entraron a los gritos, irrumpieron sin control y buscaron agredir directamente a nuestras auxiliares”.

La docente agregó: “Fueron atacadas, insultadas y rociadas con mate cocido caliente, sufriendo quemaduras y un shock emocional enorme. La violencia se dirigió principalmente hacia ellas, que estaban cumpliendo con su tarea cotidiana de alimentar a nuestros estudiantes”.

El caos se propagó por distintas áreas del edificio. Los intrusos gritaron, empujaron y ordenaron a las docentes que encerraran a los niños en las aulas. La directora recibió amenazas y varias trabajadoras terminaron heridas. La disputa incluso se trasladó luego a la plaza del barrio.

El reclamo de los docentes: “Entramos a trabajar, no a sobrevivir”

Los trabajadores de la E.P. N.º 29 difundieron un comunicado donde lamentaron que el hecho no constituye un caso aislado. Relataron que, en semanas previas, se registraron situaciones similares en otros distritos, con docentes lastimados, auxiliares golpeadas y directivos amenazados.

“En las últimas semanas, hubo docentes heridos, auxiliares golpeadas, directivos amenazados en distintos distritos. La violencia en torno a las escuelas está aumentando y nosotras, las trabajadoras, estamos absolutamente desprotegidas. Entramos a trabajar, no a sobrevivir”, expresó Sosa.

Como antecedente inmediato, recordaron que el jueves previo una maestra de San Martín fue brutalmente atacada por la madre de un estudiante.

Frente a esta seguidilla de episodios, el personal docente solicitó medidas urgentes destinadas a reforzar la seguridad en las instituciones. Entre los reclamos mencionaron una protección efectiva para auxiliares y maestros, la intervención de equipos distritales y la visibilización pública de todos los ataques registrados.

“Hoy terminamos la jornada con miedo, angustia y cansancio emocional, después de ver cómo golpeaban, amenazaban y quemaban a nuestras compañeras auxiliares. Y mañana tenemos que volver igual, porque amamos lo que hacemos y porque necesitamos trabajar. Pero así, no se puede más”, concluyó Sosa.

Avances judiciales en la causa

La investigación por daños y lesiones quedó en manos de la fiscal Mirna Sánchez, de la UFI N.º 19 Descentralizada de Malvinas Argentinas, perteneciente al Departamento Judicial San Martín.

Fuentes del caso indicaron que ya se identificó a un sospechoso y que continúan las tareas para reconocer al resto de los agresores. Paralelamente, se evalúan los daños ocasionados en la escuela y las consecuencias que sufrieron las trabajadoras.