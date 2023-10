El oro se acercó a los u$s2.000 y tocó máximos en 3 meses

Los datos "pintan el cuadro de una economía estadounidense muy fuerte", apoyando la narrativa de que la Fed podría necesitar subir más las tasas, lo que es negativo para el oro, dijo Edward Moya, analista senior de mercado de OANDA.

"Me sorprende que no estemos viendo un gran movimiento a la baja en el oro. Creo que hay una toma de conciencia de que los riesgos geopolíticos no van a desaparecer pronto", agregó.

El oro avanzó un 9% en las últimas dos semanas, por la búsqueda de refugio por parte de los inversores ante las posibles consecuencias del conflicto entre Israel y Hamás. Sin embargo, las perspectivas de un alza de las tasas atenuaron la suba del lingote.

En Europa, el BCE mantuvo las tasas de interés sin cambios, como se esperaba, poniendo fin a una racha sin precedentes de 10 subidas consecutivas.

En otros metales preciosos, la plata al contado bajaba un 0,4% a 22,79 dólares la onza; el platino cotizaba estable en 902,74 dólares; y el paladio subía un 0,8% a 1.134,86 dólares.