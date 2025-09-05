El Poder Ejecutivo actualizó el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte

El Gobierno dispuso una actualización de los valores del gas natural que serán trasladados a los usuarios finales a partir de los consumos de septiembre.

La Secretaría de Energía fijó los valores del gas natural que serán trasladados a los usuarios finales a partir de los consumos de septiembre, en el marco del Plan Gas.Ar. La medida fue publicada este viernes en el Boletín Oficial mediante la Resolución 357/2025.

La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía oficializó este viernes la actualización del precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) , que será trasladado a las facturas de los usuarios finales en todo el país para los consumos realizados desde septiembre.

La disposición se enmarca en el “Plan Gas.Ar”, aprobado por el Decreto 892/2020, que busca potenciar la producción nacional de hidrocarburos, garantizar el autoabastecimiento interno, fomentar exportaciones y sostener la expansión del sistema de transporte.

Según la norma, las empresas productoras, distribuidoras y subdistribuidoras que participan del plan, así como Energía Argentina S.A. (Enarsa), deberán adecuar en un plazo de cinco días sus contratos y presentarlos ante la Secretaría de Energía y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).

Asimismo, se instruyó al Enargas a que disponga las medidas necesarias para que las prestadoras reflejen en las facturas los nuevos valores del gas en el PIST y, cuando corresponda, las bonificaciones vigentes para usuarios residenciales de menores y medios ingresos establecidas por la Resolución 24/2025.

La Secretaría de Energía recordó que el sendero de actualización de precios y tarifas en el sector se desarrolla en el marco de la emergencia energética declarada por los decretos 55/23, 1023/24 y 370/25, con el objetivo de mantener los valores en términos reales y acompañar la desaceleración de la inflación.

La resolución está firmada por la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, y entró en vigencia a partir de hoy.