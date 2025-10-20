Un hogar promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sin subsidios destinó en octubre $170.412 para cubrir los servicios públicos, según un informa que refleja una baja mensual del 1,9% respecto de septiembre, pero un aumento interanual del 26%, por debajo de la inflación estimada para el período.
Los hogares del AMBA destinaron $170.000 a servicios públicos en octubre: el gasto subió 26% en un año
La canasta de servicios públicos sin subsidios mostró una baja mensual de 1,9%, pero un aumento interanual del 26%, quedando por debajo de la inflación.
En detalle, el relevamiento del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET) mostró que la factura eléctrica promedio fue de $33.438, con una leve caída del 0,8%; el gas natural costó $28.759, con una baja del 17,3%; y el transporte público subió 2,3%, hasta $76.418, consolidándose como el componente de mayor peso dentro de la canasta. El agua corriente, en tanto, ascendió a $31.796, un 4,4% más que el mes anterior.
Transporte, el rubro que más subió en el año
En la comparación interanual, el transporte fue el servicio que más aumentó, con un alza del 36% frente a octubre de 2024, superando el avance del IPC. Le siguieron el gas natural (+24%), el agua (+18%) y la energía eléctrica (+16%). El IIEP calculó que el gasto en transporte explicó 15 puntos porcentuales del incremento total de la canasta (26 p.p.), mientras que gas, agua y electricidad aportaron 4 puntos cada uno.
La baja mensual, en tanto, respondió principalmente a una reducción estacional en el consumo de gas y electricidad tras el invierno. “La reducción en la canasta se explica esencialmente por menores consumos de gas y energía, que compensaron los aumentos tarifarios”, señaló el informe del instituto.
La canasta sube 514% desde diciembre de 2023
Desde diciembre de 2023, el costo de la canasta de servicios públicos en el AMBA acumula un incremento del 514%, frente a una inflación del 171%. En lo que va de 2025, el aumento acumulado es del 21%, con un índice de precios estimado en 24%.
Actualmente, las tarifas cubren en promedio el 50% del costo real de los servicios, mientras que el Estado financia el 50% restante mediante subsidios. No obstante, la cobertura varía según el servicio y el nivel de ingresos de los hogares, generando importantes brechas regionales.
El gasto en servicios representa el 10,7% del salario promedio registrado, estimado en $1.600.815, lo que equivale a 9,4 canastas de servicios por salario, frente a 8,5 en octubre de 2024. “El transporte concentra el 45% del gasto total y duplica el peso de cualquier otro servicio sobre el ingreso”, destacó el IIEP.
Ajuste fiscal y recorte de subsidios
El informe también analizó el impacto fiscal de la política tarifaria. Entre enero y septiembre, los subsidios a la energía y el transporte representaron el 6,1% del gasto primario del Estado, lo que implica una caída del 54% interanual.
Este recorte fue decisivo en la consolidación del superávit primario, ya que explicó el 42% del aumento del saldo positivo en los primeros ocho meses del año.
Durante su exposición en la Comisión de Presupuesto de Diputados, el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, señaló que el objetivo oficial es continuar con la reducción gradual de subsidios, bajando su participación del 0,66% del PBI actual al 0,50% el próximo año.
“Lo que buscamos es alinear gradualmente el precio que paga el consumidor con el costo real de producir la energía. Es un cambio de paradigma respecto a años anteriores”, afirmó el funcionario.
