Los hogares del AMBA destinaron $170.000 a servicios públicos en octubre: el gasto subió 26% en un año

La canasta de servicios públicos sin subsidios mostró una baja mensual de 1,9%, pero un aumento interanual del 26%, quedando por debajo de la inflación.

Un hogar promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sin subsidios destinó en octubre $170.412 para cubrir los servicios públicos, según un informa que refleja una baja mensual del 1,9% respecto de septiembre, pero un aumento interanual del 26%, por debajo de la inflación estimada para el período.

En detalle, el relevamiento del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET) mostró que la factura eléctrica promedio fue de $33.438, con una leve caída del 0,8%; el gas natural costó $28.759, con una baja del 17,3%; y el transporte público subió 2,3%, hasta $76.418, consolidándose como el componente de mayor peso dentro de la canasta. El agua corriente, en tanto, ascendió a $31.796, un 4,4% más que el mes anterior.

En la comparación interanual, el transporte fue el servicio que más aumentó, con un alza del 36% frente a octubre de 2024, superando el avance del IPC. Le siguieron el gas natural (+24%), el agua (+18%) y la energía eléctrica (+16%). El IIEP calculó que el gasto en transporte explicó 15 puntos porcentuales del incremento total de la canasta (26 p.p.), mientras que gas, agua y electricidad aportaron 4 puntos cada uno.

La baja mensual, en tanto, respondió principalmente a una reducción estacional en el consumo de gas y electricidad tras el invierno. “La reducción en la canasta se explica esencialmente por menores consumos de gas y energía, que compensaron los aumentos tarifarios”, señaló el informe del instituto.

La canasta sube 514% desde diciembre de 2023

Desde diciembre de 2023, el costo de la canasta de servicios públicos en el AMBA acumula un incremento del 514%, frente a una inflación del 171%. En lo que va de 2025, el aumento acumulado es del 21%, con un índice de precios estimado en 24%.

Actualmente, las tarifas cubren en promedio el 50% del costo real de los servicios, mientras que el Estado financia el 50% restante mediante subsidios. No obstante, la cobertura varía según el servicio y el nivel de ingresos de los hogares, generando importantes brechas regionales.

El gasto en servicios representa el 10,7% del salario promedio registrado, estimado en $1.600.815, lo que equivale a 9,4 canastas de servicios por salario, frente a 8,5 en octubre de 2024. “El transporte concentra el 45% del gasto total y duplica el peso de cualquier otro servicio sobre el ingreso”, destacó el IIEP.

Captura de pantalla 2025-10-20 105457 Cómo fue el aumento de los servicios públicos desde 2023

Ajuste fiscal y recorte de subsidios

El informe también analizó el impacto fiscal de la política tarifaria. Entre enero y septiembre, los subsidios a la energía y el transporte representaron el 6,1% del gasto primario del Estado, lo que implica una caída del 54% interanual.

Este recorte fue decisivo en la consolidación del superávit primario, ya que explicó el 42% del aumento del saldo positivo en los primeros ocho meses del año.

Durante su exposición en la Comisión de Presupuesto de Diputados, el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, señaló que el objetivo oficial es continuar con la reducción gradual de subsidios, bajando su participación del 0,66% del PBI actual al 0,50% el próximo año.

“Lo que buscamos es alinear gradualmente el precio que paga el consumidor con el costo real de producir la energía. Es un cambio de paradigma respecto a años anteriores”, afirmó el funcionario.