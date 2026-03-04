EEUU habilita el regreso de los vuelos de American Airlines a Venezuela + Seguir en









La medida abre la puerta al restablecimiento de las conexiones aéreas directas entre ambos países, aunque la compañía aún debe completar permisos regulatorios y evaluaciones de seguridad antes de iniciar operaciones.

La compañía estadounidense proyecta operar servicios diarios desde Miami hacia Caracas y Maracaibo a través de su filial regional Envoy.

American Airlines anunció que está lista para retomar los vuelos directos entre Estados Unidos y Venezuela, luego de que el Gobierno estadounidense habilitara nuevamente las conexiones aéreas entre ambos países tras varios años de restricciones.

La compañía prevé operar servicios diarios desde Miami hacia Caracas y Maracaibo, a través de su filial regional Envoy, lo que permitiría restablecer una ruta clave para viajes de negocios, turismo y también para desplazamientos por razones humanitarias.

La decisión implica dejar atrás la prohibición impuesta en 2019 durante el primer gobierno de Donald Trump, cuando Washington suspendió los vuelos comerciales a Venezuela en medio de la presión política contra el régimen de Nicolás Maduro.

American Airlines había iniciado operaciones en el país sudamericano en 1987 y fue una de las últimas aerolíneas estadounidenses en suspender sus servicios ese mismo año, tras décadas de presencia en el mercado venezolano.

De la detención de Maduro a la cooperación bilateral El posible regreso de las rutas directas se da en un contexto político completamente distinto. El cambio comenzó el 3 de enero, cuando una operación militar estadounidense derivó en la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, lo que abrió una nueva etapa en la relación entre ambas naciones.

Desde entonces, ambos gobiernos iniciaron un proceso de acercamiento que incluye medidas para normalizar la conectividad aérea y la cooperación bilateral, algo que durante años había resultado inviable bajo el gobierno de Maduro. La reanudación efectiva de los vuelos dependerá todavía de aprobaciones regulatorias y evaluaciones de seguridad, aunque la aerolínea aseguró que está preparada para reiniciar sus operaciones en cuanto reciba la autorización final de las autoridades.