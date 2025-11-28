Diputados: nuevo pase del PRO a La Libertad Avanza, que se acerca a ser la principal fuerza legislativa + Seguir en









Se trata del santafesino Alejandro Bongiovanni. El peronismo de Fuerza Patria continúa siendo la primera minoría.

Alejandro Bongiovanni durante un debate de comisiones. Ahora integrará el bloque libertario.

Un nuevo movimiento se concreta en Diputados a días de la jura de los legisladores electos, fechada para el 3 de diciembre. A horas de que se anunciara el pase de la santafesina Verónica Razzini, su coprovinciano Alejandro Bongiovanni dejó el bloque del PRO para pasar al de La Libertad Avanza, que llega a 93 miembros. Fuerza Patria aún conserva la primera minoría en la Cámara baja, con 95 legisladores.

El origen de los dos diputados es disímil. Por un lado, Razzini había salido bloque del PRO en abril de este año junto a su coprovinciano Gabriel Chumpitaz -quien pierde su banca el 10 de diciembre- para fundar Futuro y Libertad, un bloque alineado a Patricia Bullrich y, por lo tanto, al oficialismo. Bongiovanni se mantuvo hasta último momento en el espacio presidido por Cristian Ritondo, pero nunca se despegó del alineamiento libertario y ahora concretó el salto de espacio. Ambos expresaron diferencias con la conducción provincial del PRO en Santa Fe.

Ahora la atención está puesta en José Núñez, el otro representante del PRO Santa Fe, y en Daiana Fernández Molero, una de las legisladoras más cercanas a Bongiovanni. Una buena noticia para la bancada del PRO es que pudo retener a Álvaro González, referenciado con Horacio Rodríguez Larreta.

Martín Menem Verónica Razzini y Patricia Bullrich Martín Menem y Patricia Bullrich con Verónica Razzini, una de las nuevas incorporaciones libertarias. El pase de los santafesinos al oficialismo se concreta en el marco de un alineamiento de distintos unibloques y espacios minoritarios a las bancadas de La Libertad Avanza o a aquellas que responden a gobernadores provinciales. Eso provocaría que de un escenario de hiperfragmentación de espacios (la Cámara de Diputados concluyó su ciclo 2025 con 25 bloques) converja en un nueva disposición monopolizada por los cuatro sectores principales.

Por el momento, el peronismo sostiene su primera fuerza con la contención de los diputados que responden a las gobernaciones de Santiago del Estero y Catamarca. Sin embargo, desde esta última provincia ya se expresó un alineamiento con las posturas de los mandatarios de Tucumán, Salta y Misiones, tras la reunión de sus líderes este mismo jueves. Su forma parlamentaria terminará de conocerse una vez que sea reelecto Martín Menem como presidente de la Cámara, el 3 de diciembre, y se disponga el mecanismo de conformación de comisiones.

Quiénes son los nuevos diputados de La Libertad Avanza Alejandro Bongiovanni, con formación en derecho y economía, expresó durante los dos últimos años un perfil protagónico en materia de seguridad y liberalización de aranceles. Por su parte, Verónica Razzini catapultó su carrera política como referencia de las iniciativas antibloqueo, que pretenden penalizar ese mecanismo como metodología de protesta laboral. Al conocerse su movimiento, Bongiovanni aseguró que "hace dos décadas que trabajo, estudio y defiendo las ideas de la libertad. Y durante ese tiempo escuché, una y otra vez, hablar de las reformas estructurales que la Argentina tiene pendientes. Hoy, por primera vez en muchos años, siento que el gobierno del presidente Milei está verdaderamente cerca de materializarlas. Es un momento muy especial. Me entusiasma y honra poder aportar a este proceso”. Por su parte, Razzini se expresó por redes sociales: "Vine a la política con la convicción de devolverle fuerza y previsibilidad a las pymes y empresas, que son el alma productiva de la Argentina. El rumbo que Javier Milei emprendió es coherente con este sueño. Vamos a trabajar para proteger las fuentes de empleo, dejar atrás las viejas formas que ya caducaron y abrir una etapa de verdadero crecimiento para la Argentina".