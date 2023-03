El problema radical y las elecciones simultáneas en la ingeniería de Larreta

Tras el encuentro con Mauricio Macri, se sabe, Larreta le pidió al joven legislador porteño Emmanuel Ferrario, que renuncie a su candidatura a jefe de Gobierno, la cual, en rigor, fue poco difundida y así empezaron a revelarse algunos gestos pero aún falta. Luego, Macri anunció que no se presentará a la competencia electoral. Mantiene así, de todos modos, injerencia en el armado hacia las urnas, la confección de listas y las estrategias. Por eso Larreta ensaya los próximos pasos para llegar al cuarto oscuro local con un solo candidato. Es que, él animó a la carrera Fernán Quirós y a la ministra de Educación, Soledad Acuña, quien por ahora no reportaría adhesiones suficientes para seguir en la competencia.

Conjuntas

Se trata de celebrar elecciones simultáneas que hasta podrían utilizar sistemas diferentes. Es decir, el mismo día, en la Ciudad de Buenos Aires, se votaría para Presidente y vice y diputados nacionales en una boleta de papel y de forma electrónica se realizará la votación local para elegir jefe de Gobierno, legisladores y comuneros. Es una posibilidad si el calendario lo permite.

“En caso de considerarlo necesario, el Poder Ejecutivo podrá suscribir los acuerdos pertinentes a efectos de celebrar los comicios en la fecha prevista para las elecciones nacionales utilizando un sistema de emisión del sufragio distinto al vigente a nivel nacional”, sostiene el Código Electoral porteño con respecto a la concurrencia de las elecciones.

Es un atajo para los candidatos que no cuentan con una boleta a presidente de la que se puedan “colgar”. Un ejemplo sería que el candidato a Presidente del radicalismo, Gerardo Morales finalmente no compita y Martín Lousteau no tenga entonces boleta para adherirse como sí tendría Quirós o Jorge Macri (de acuerdo a quien quede) que irían con la lista de Larreta a presidente. Inclusive Jorge Macri podría adherirse a la lista de Patricia Bullrich. Al parecer, la elección simultánea beneficiaría al radical. Sin embargo desde el larretismo aseguran que amortigua el impacto de Javier Milei. Eso significa que al votarse simultáneamente, Milei como candidato a Presidente irá por un lado y no podría transferirle los votos al actual legislador porteño Ramiro Marra si se postula a jefe de Gobierno porque no estaría pegada su lista.

Favorito

Ante las radios, ayer Mauricio Macri salió a respaldar fuertemente la candidatura a jefe de Gobierno de su primo y rechazó la posibilidad de que Lousteau gobierne la Ciudad de Buenos Aires.

Se le preguntó si se imaginaba al radical en el principal sillón porteño y dijo que “más allá del respeto que tengo a Lousteau, no, el PRO ha marcado rumbo de modernidad y calidad en la gestión que lo tiene que seguir marcando el capitán y tenemos a alguien muy preparado. Lamento que no haya sido producto que se pensó desde la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, pero Jorge Macri tiene una experiencia única que yo no tuve”.

Además, señaló que Larreta va a terminar apoyando la candidatura de su actual jefe de Gabinete “porque las cosas caen por su peso propio”.