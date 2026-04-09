El secretario de la OTAN aclaró por qué llamó "papi" a Donald Trump + Seguir en









Mark Rutte explicó casi un año después por qué se dirigió con ese apelativo al presidente de EEUU, declaraciones por las que fue muy cuestionado.

Mark Rutte disipó las dudas que generaron sus declaraciones hace un año. Allí, en medio de una alegoría de Trump donde Israel e Irán son niños, Rutte dijo que "papi" (en referencia a EEUU debía intervenir.

El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico (OTAN), Mark Rutte, explicó este jueves un insólito comentario que había realizado el año pasado, en el que llamó "papi" al presidente de EEUU, Donald Trump. Se trató de “un problema de traducción”, justificó Rutte.

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En profundidad, Rutte explicó que en junio de 2025, Trump hizo una comparación de las relaciones bilaterales entre Irán e Israel, llamándolos “dos niños en el patio de una escuela”.

Según su versión, Rutte quiso llamar "padre" a EEUU, y no a Trump, en un analogía que trataba de "dos niños", Irán e Israel en este caso. Sin embargo, admitió que la expresión en inglés tiene otra connotación distinta al del neerlandés. "Daddy", además de significar "papito", también es usado en Países Bajos para referirse a los padres. Es decir, "Daddy" en neerlandés significa "padre".

Trump y Mark Rutte "PAPI". La frase terminó teniendo una repercusión que no había previsto. La situación escaló tanto que el propio Trump tomó el comentario y lo amplificó, entre broma y hecho, impulsando su circulación en redes y distintos formatos.

Algunos sectores interpretaron la frase como un gesto de alineamiento excesivo o incluso de subordinación hacia el mandatario estadounidense por parte de alguien tan importante como el conductor de la OTAN.

El episodio ocurrió durante una cumbre en La Haya, Países Bajos, donde Rutte también destacó el rol de Trump en el escenario global. En particular, valoró sus decisiones frente a Irán y la presión ejercida sobre los aliados para aumentar el gasto en defensa en un contexto de creciente tensión en Medio Oriente. Trump volvió a cuestionar a la OTAN tras reunirse con Mark Rutte en la Casa Blanca Por otra parte, Trump volvió a cargar contra la OTAN el miércoles, tras reunirse durante casi dos horas en la Casa Blanca con Rutte. Allí, aseguró que la alianza "no estuvo ahí" cuando la necesitó ni "estará" si vuelve a requerir apoyo. Las declaraciones fueron difundidas por el propio mandatario en un mensaje publicado en Truth Social, donde insistió con sus críticas a la organización militar. "La OTAN no estuvo ahí cuando la necesitábamos, y no estará ahí si la volvemos a necesitar", escribió Trump, en un nuevo cuestionamiento al nivel de compromiso de varios de los países miembros. En el mismo mensaje, el republicano agregó una referencia que volvió a generar ruido entre sus aliados: "Recuerden Groenlandia, ese enorme y un pedazo de hielo mal administrado!", expresó, en alusión a las objeciones que despertaron entre socios europeos sus intentos de avanzar sobre el control de la isla.