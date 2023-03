El streaming se prepara para la competencia con nuevas series

Si bien las plataformas de streaming advierten que las respuestas no son siempre favorables, insisten en alimentar esa adicción a los nuevos programas y confían en que las audiencias se habituaron a “maratonear” como parte de su esparcimiento.

No es menos cierto que el exceso de oferta se volvió agotador y confuso, lo que confirman encuestas de satisfacción de usuarios, por caso Nielsen, cuyo estudio de 2022 afirma que los espectadores se sienten abrumados con todo el contenido disponible.

La tendencia apunta a una competencia feroz donde las plataformas deberán por un lado volverse mejores proveedores de contenidos y a la vez ajustar sus modelos de negocios, achicando costos de producción y bajando precios en la búsqueda de nuevos clientes.

La lucha por quedarse con el primer puesto, entre Netflix y Amazon o bien entre YouTube y Twitch termina derivando en el fin las cuentas compartidas por parte de Netflix o la eliminación de series que no resultan todo lo lucrativas o exitosas que se esperaba.

Gracias a los algoritmos, las plataformas hacen análisis exhaustivos del comportamiento de sus audiencias y lo que no funciona tiene final inmediato (luego aparecen los fans con quejas en redes) y espacio para los contenidos en espera. Mientras en cine se evalúa semana a semana y si un film no funciona pierde terreno, en las plataformas lo que no tiene éxito se elimina con un delete, más rápido de lo que se levantaba un programa de TV en un canal de aire.

Estrenos

Entre los estrenos a partir de esta semana se destaca “El reino 2” hoy en Netfix, el thriller político realizado en la Argentina que cierra con un enfrentamiento entre el bien y el mal. La trama gira en torno al líder religioso que encarna Diego Peretti que al final de la primera temporada, tras el asesinato de su compañero de fórmula, termina postulándose como candidato a presidente de la Nación. Con Mercedes Morán, Joaquín Furriel, Peter Lanzani y Chino Darín.

“Ringo, gloria y muerte”, se estrena el viernes en Star Plus. Inspirada en la vida del campeón argentino de boxeo Oscar Ringo Bonavena, esta producción desarrollada por Primo Content está contada en dos líneas temporales: los últimos tres meses de vida del boxeador para revelar el ocaso de una celebridad que quiere reinventarse y los hitos de la vida de Ringo de un modo cronológico. Con actuaciones de Jerónimo Bosia como Ringo, Delfina Chaves, Pablo Rago, María Onetto y Martín Slipak, entre otros.

También el viernes lanzan “Yellowjackets” en Paramount Plus, sobre un equipo de jugadoras de fútbol de la secundaria que sobreviven a un accidente aéreo en el desierto y su lucha por sobrevivir.

El domingo 26 llega la cuarta temporada de “Succession” a HBO Max, que continúa la puja de los tres hermanos, Kendall (Jeremy Strong), Shiv (Sarah Snook) y Roman (Kieran Culkin) por la dirección de la empresa de medios de su padre. En esta cobran más peso Tom (Matthew Macfadyen) y Greg (Nicholas Braun), en un cada vez más intrincado funcionamiento interno del plan de sucesión y negocios de Waystar RoyCO.

A decir verdad el anticipo de la última temporada parece hablar de la primera, o de las otras dos que siguieron, lo que demuestra que no queda mucho más para contar pero las temporadas se multiplican dado el éxito de premios y repercusión. “La venta del conglomerado de medios al visionario tecnológico Lukas Matsson. La perspectiva de esta venta sísmica provoca angustia existencial y división familiar entre los Roy”, reza el anticipo. Cualquier similitud con las anteriores ha de obedecer a que la fórmula se agotó hace rato.