El "Turco" García presentó un proyecto para crear el Día de la Prevención de los Consumos Problemáticos en CABA

Con el respaldo del Partido Integrar y de la legisladora Claudia Negri, el exfutbolista impulsa una iniciativa para fortalecer las políticas de prevención de adicciones en el ámbito porteño.

El exfutbolista Claudio "Turco" García presentó un proyecto de ley para instituir el 26 de junio como el Día de la Prevención de los Consumos Problemáticos en la Ciudad de Buenos Aires . La iniciativa busca establecer obligaciones concretas para el Gobierno porteño en materia de concientización, prevención y reducción de riesgos vinculados a las adicciones.

La propuesta toma como referencia el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas , impulsado por las Naciones Unidas y reconocido en la Argentina mediante la Ley Nacional N° 23.945. Si bien la Ciudad cuenta con normativa vinculada a la problemática, los impulsores del proyecto sostienen que actualmente no existen mecanismos que obliguen al Ejecutivo porteño a desarrollar campañas permanentes ni herramientas para controlar su cumplimiento.

El texto fue elaborado por García, integrante del Partido Integrar, espacio que preside Daniel Amoroso, y será impulsado en la Legislatura por la diputada porteña Claudia Negri, médica especialista en salud pública y vicedecana de la Facultad de Medicina de la UBA.

La iniciativa establece que el Gobierno de la Ciudad deberá llevar adelante todos los años campañas públicas de prevención y concientización sobre consumos problemáticos, con estrategias de comunicación masiva y actividades presenciales en hospitales, Centros de Salud y Acción Comunitaria (CESAC) y distintos espacios comunitarios.

Entre sus fundamentos, el proyecto advierte que los consumos problemáticos representan uno de los principales desafíos sanitarios y sociales de la actualidad y plantea la necesidad de fortalecer las políticas preventivas, especialmente entre niños, adolescentes y jóvenes. También sostiene que las campañas sostenidas y respaldadas por evidencia científica contribuyen a reducir la percepción errónea del riesgo asociado al consumo de sustancias y favorecen el acceso temprano a tratamientos.

"El aumento del consumo de drogas y la baja en la edad en la que los chicos empiezan a consumir es uno de los problemas más graves que tenemos. Me llama la atención lo poco que se habla de este tema porque estamos hablando de la salud de nuestros hijos. Lo sé porque yo lo viví. Tuve la suerte de darme cuenta a tiempo de que estaba enfermo y pude recuperarme, pero soy una excepción: la droga casi siempre termina en cárcel, hospital o cementerio", afirmó García.

En esa línea, reclamó una mayor intervención del Estado. "Las autoridades tienen que entender con urgencia que la prevención y la concientización salvan vidas. Acá no debería haber diferencias políticas porque la droga está presente en todos los barrios y en todas las clases sociales. Sin embargo, nadie está haciendo lo suficiente para frenarla", sostuvo.

Los datos que respaldan la iniciativa

El proyecto se apoya en estadísticas oficiales que reflejan la magnitud del fenómeno. Según la Encuesta sobre Consumos y Prácticas de Cuidado elaborada por INDEC y SEDRONAR, el alcohol continúa siendo la sustancia más consumida en el país: el 66,2% de la población declaró haber ingerido bebidas alcohólicas durante el último año y el 51,2% durante el último mes. Le siguen el tabaco, con una prevalencia del 25,6%, y la marihuana, consumida por el 13,8% de los argentinos. El informe también advierte un crecimiento sostenido del consumo de cocaína en la última década.

La propuesta también toma como antecedente la experiencia de otras provincias. Misiones fue una de las primeras jurisdicciones en institucionalizar por ley una semana dedicada a la prevención de las adicciones en torno al 26 de junio. Córdoba adoptó una medida similar en 2019 y, según sus impulsores, registró resultados concretos: cada edición generó un incremento de entre el 35% y el 37,5% en las primeras consultas para solicitar tratamiento, además de un aumento del 345% en las visitas a los recursos digitales de prevención respecto de la semana previa.

La campaña del "Turco" García contra las adicciones

La iniciativa legislativa forma parte del trabajo de concientización que García desarrolla desde el año pasado junto al Partido Integrar, basado en su propia historia de recuperación tras años de consumo problemático.

"El Turco se sumó al Partido Integrar el año pasado y fue nuestro candidato a diputado nacional por la Ciudad. Pero su compromiso con este tema no terminó con la campaña. Al contrario, profundizó su trabajo de prevención porque sabe, por experiencia propia, que la única manera de enfrentar este problema es con planificación, recursos y políticas públicas sostenidas", señaló Daniel Amoroso.

En los últimos meses, García encabezó distintas actividades de sensibilización. En abril brindó una charla abierta en el Aula Magna de la Facultad de Medicina de la UBA, donde repasó su experiencia personal y llamó a modificar el abordaje social de las adicciones.

"Estas charlas me hacen bien, son parte de mi terapia. La ayuda profesional es fundamental porque la adicción siempre está latente. Pero me siento totalmente recuperado. Antes de volver a consumir, me mato. No tuve recaídas en 18 años y hoy soy el tipo más feliz de la vida", expresó en aquella oportunidad.

Semanas después participó de una jornada en el Barrio 31, donde recorrió espacios comunitarios y dialogó con vecinos y jóvenes. "Cuando dejé el fútbol me encontré completamente solo. Desde los 15 años había tenido una rutina y de un día para otro desapareció. Durante mis peores años venía a estos barrios a comprar droga. Hoy vuelvo para dar charlas y ayudar a prevenir que otros pasen por lo mismo", concluyó.