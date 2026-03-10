El "Turco" García se reactiva en la política porteña con reparto de preservativos gratis + Seguir en









El ex candidato a diputado nacional de Integrar encabezará una campaña contra enfermedades de transmisión sexual.

El "Turco" García vuelve a la política con Daniel Amoroso.

Con Claudio "el Turco" García a la cabeza, comienza a desperezarse la campaña porteña rumbo al 2027. El ex candidato a diputado nacional del Partido Integrar encabezará este jueves a las 13 en Avenida de Mayo y Perú una campaña de concientización y prevención con reparto gratis de preservativos en la Ciudad de Buenos Aires ante el aumento de casos de enfermedades de transmisión sexual en todo el país.

“El Turco” repartirá folletos con información sobre este preocupante escenario y preservativos, el método más efectivo para evitar los contagios, frente a la falta de campañas oficiales a nivel nacional. El ex futbolista estará acompañado por Graciela Balestra, psicóloga especializada en temas de diversidad y género, y Daniel Amoroso, presidente del Partido Integrar.

Más casos en la Ciudad de Buenos Aires Los casos de enfermedades de transmisión sexual, como sífilis, VIH, Hepatitis B, gonorrea, clamidia y VPH, aumentaron considerablemente en el último tiempo en la Ciudad de Buenos Aires y todo el país. Según el último Boletín Epidemiológico Nacional, los casos acumulados de sífilis llegaron a 55.183 en 2025, mientras que la mediana del período 2020-2024 (incluyendo el 2024) fue de 33.571. Es decir, hubo un aumento del 64% respecto a los cinco años anteriores.

El Turco se crió en Villa Lugano y es uno de los futbolistas más jóvenes en debutar en la máxima categoría del fútbol argentino, al llegar a la Primera de Huracán con tan sólo 15 años. Fue campeón de la Copa América con la Selección Argentina en 1991 y 1993 y actualmente se desempeña como cazador de talentos en Racing. Su conocida historia de lucha contra las adicciones quedó plasmada en el libro “Este soy yo” y en las charlas motivaciones que ha brindado a lo largo de los últimos años en todo el país, donde revela la importancia que tienen los clubes de barrio en la salud y el crecimiento personal de los más jóvenes.

Reparto de preservativos Amoroso explicó sus motivos para volver a la política. “Tomé la decisión de volver a la política después de muchos años. Para eso, convoqué a gente amiga que pueda aportar sus conocimientos desde diferentes lugares. El ‘Turco’ lo puede hacer desde el deporte, la inclusión y la superación personal”, afirmó. La campaña de los candidatos del Partido Integrar estará centrada en la escucha como valor y la importancia de que la ciudadanía vuelva a votar, con actividades y charlas con vecinos, principalmente en los barrios del sur de la Ciudad. Y este jueves será el turno de repartir preservativos.

“La política le dio la espalda a los porteños. Los dirigentes se gritan entre ellos para saber quién tiene razón y le exigen a la gente que se ponga de un lado o del otro. A nadie le importa escuchar cuáles son los problemas que afecta a la ciudadanía, y mucho menos resolverlos. Por eso ahora tenemos una Ciudad rota a pesar de todo su potencial, lejos de lo que alguna vez fue, y de las otras grandes capitales del mundo”, afirmó Amoroso.