Elecciones 2025: cuántos diputados nacionales renueva cada provincia

Con 127 bancas en disputa, las legislativas de 2025 renovarán la Cámara de Diputados. Buenos Aires será clave y habrá cambios en el sistema de votación.

Diputados nacionales que se renuevan en cada provincia el 26 de octubre de 2025.

Las elecciones legislativas de 2025 marcarán un nuevo capítulo en el Congreso argentino, con la renovación de 127 diputados nacionales en todo el país. La provincia de Buenos Aires será el distrito con mayor recambio de bancas, mientras que los comicios debutarán con la Boleta Única de Papel como modalidad de votación.

Cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires definirán sus representantes en función de su población, bajo el sistema proporcional D’Hondt. El resultado de la elección, prevista para el 26 de octubre , impactará directamente en la agenda legislativa y en el equilibrio político dentro de la Cámara Baja.

La Constitución establece que la Cámara Baja se renueva por mitades cada dos años. En 2025, el turno corresponde a 127 escaños , distribuidos en función de la población de cada jurisdicción y mediante el sistema proporcional D’Hondt.

En total, se trata de la mitad del cuerpo legislativo, lo que puede redefinir los equilibrios entre oficialismo y oposición.

Cómo se realizará la votación en las elecciones legislativas 2025

La gran novedad será la implementaciond e la Boleta Única Papel (BUP), establecida por la Ley N°27.781 y reglamentada en 2024. Cada elector recibirá una sola papeleta oficial con todas las listas, marcará su preferencia y depositará la boleta en la urna.

Este mecanismo reemplaza al sistema tradicional de boletas múltiples y busca aumentar la transparencia, reducir el robo o faltante de papeletas y simplificar el procedimiento dentro del cuarto oscuro.

Elecciones Boleta unica Electronica Por primera vez, los votantes usarán la Boleta Única Papel para elegir a sus diputados. Mariano Fuchila

Cuándo se dará a conocer el padrón definitivo

De acuerdo con la Cámara Nacional Electoral, el padrón definitivo se dará a conocer el 16 de septiembre de 2025. Ese mismo día se designarán las autoridades de mesa en todas las jurisdicciones. Desde entonces, los ciudadanos podrán consultar en forma presencial o digital su lugar de votación.

La campaña audiovisual oficial se iniciará el 21 de septiembre, marcando el inicio de la recta final del proceso electoral.

Qué documentos son válidos para votar

Los electores deberán presentar el documento cívico que figura en el padrón o uno emitido con posterioridad. Serán admitidos:

Libreta Cívica

Libreta de Enrolamiento

DNI Libreta Verde

DNI Libreta Celeste

DNI Tarjeta (incluso con la leyenda “NO VÁLIDO PARA VOTAR”)

En el padrón, los DNI verdes aparecerán con leyendas como DNI-VERDE, DNI-VERDE-2, DNI-VERDE-3, DNI-VERDE-4 o equivalentes con letras para ejemplares posteriores.

La correcta presentación del documento es fundamental para asegurar un proceso electoral ordenado, transparente e inclusivo.

La renovación de 127 diputados en las elecciones legislativas de 2025 marcará un cambio importante en el Congreso argentino. Con la Boleta Única Papel como novedad y la distribución de bancas según la población de cada provincia, los votantes definirán el equilibrio político y la agenda legislativa de los próximos dos años.

