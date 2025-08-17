Cierre de listas elecciones 2025: uno por uno, todos los candidatos a senadores y diputados confirmados

La fecha límite para la presentar las nóminas de candidatos vene este domingo. En detalle, todos los espacios que ya tienen sus nombres confirmados para competir en los comicios nacionales de octubre.

En la ciudad de Buenos Aires , La Libertad Avanza ya confirmó que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich encabezará la boleta violeta en busca de un lugar en el Senado y que el abogado Alejandro Fargosi ocupará el primer lugar en la lista de diputados nacionales.

Bullrich, que deberá dejar su lugar en el gabinete nacional, irá acompañada por el economista Agustín Monteverde , la actual legisladora Pilar Ramírez , armadora en CABA de Karina Milei, y Carlos Torrendell , actual secretario de Educación de la Nación.

Mientras que a Fargosi será escoltado por Patricia Holzman , directora ejecutiva de la Fundación Judaica, y los actuales diputados Nicolás Emma , Sabrina Ajmechet , referenciada por Bullrich.

En cuanto al peronismo, que selló una fragil unidad entre todas sus corrientes internas, los nombres son: Itai Hagman como candidato a diputado, mientras que Mariano Recalde buscará continuar con su mandato como senador.

La nómina de candidatos al Senado la completa Ana Arias, doctora en Ciencias Sociales y decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

Junto a Hagman, quienes suenan para completar la lista de diputados porteños son la exministra de Trabajo Kelly Olmos, el exlegislador porteño Santiago Roberto y Lucía Cámpora, dirigente de la agrupación kirchnerista homónima.

También competirán por un lugar en el Senado Graciela Ocaña, por Hagamos Futuro, Juan Martín Paleo en Potencia, Christian Castillo en la lista del Frente de Izquierda y Héctor Heberling para el Nuevo Más.

En lo que respecta a los diputados, encabezan listas Hernán Reyes para Hagamos Futuro, Ricardo López Murphy en Potencia, Myriam Bregman para el Frente de Izquierda y Federico Winokur en el Nuevo Más.

Provincia de Buenos Aires

Por la Provincia de Buenos Aires, el oficialismo optó por el economista -y amigo de Javier Milei- José Luis Espert, mientras que Fuerza Patria designó a Jorge Taiana, ex ministro de Defensa del kirchnerismo.

Por el peronismo, acompañan: Jimena López, Juan Grabois, Vanesa Siley, Sergio Palazzo, Teresa García, Horacio Pietragalla, Agustina Propato, Hugo Moyano (hijo), Fernanda Díaz, Sebastián Galmarini, Fernanda Miño, Hugo Yasky, Mariana Salzman y Nicolás Trotta.

En cuanto a los candidatos que acompañen a Espert, los nombres se confirmarán durante la jornada del domingo.

Otros dos candidatos confirmados que lideran listas son Nicolás Del Caño en el Frente de Izquierda y Manuela Castañeira para el Nuevo Más.

Mendoza

En cuanto a la lista de diputados en Mendoza, el nombre que más revuelo generó fue el de Luis Petri, el actual ministro de Defensa que será candidato de LLA.

El resto de los candidatos en la provincia mendocina son Emir Félix, para el Frente Justicialista, Micaela Blanco para el Frente de Izquierda, Jorge Difonso en Provincias Unidas y Mario Vadillo para el Partido Verde.

Río Negro

En la provincia de Río Negro, La Libertad Avanza optó por que lideren la actual diputada nacional Lorena Villaverde como candidata a senadora y Aníbal Tortoriello para diputado.

Fuerza Patria, por su parte, confirmó al ex ministro de Justicia del kirchnerismo Martín Soria para el Senado y Adriana Serquis para una banca en la Cámara de Diputados.

En cuanto al resto de los candidatos a senadores, fueron confirmados Mónica Martín (Nuevo Más) y Facundo López (Juntos Somos Río Negro); mientas que en diputados los nombres son Aquiles Aqañazco Nieto y Juan Pablo Muena.

Neuquén

Siguiendo por la Patagonia, en la provincia de Neuquén los candidatos del oficialismo son Nadia Márquez como senadora y Gastón Riesco como diputado. El radical “con peluca” Pablo Cervi, actual diputado nacional aseguró que acompañará a Márquez por un lugar en el Senado.

En el peronismo se confirmaron los nombres de Silvia Sapag como líder candidata para la banca como senadora y Beatriz Gentile como diputada.

Luego, el resto de los candidatos para la Cámara de Senadores son: Carlos Quintriqueo de Más por Neuquén, Maximiliano Irrazabal para el Nuevo Más y Julieta Corroza en La Neuquinidad.

En cuanto a los diputados, los nombres son Amancay Audisio (Más por Neuquén), Keila Riquelme (Nuevo Más) y Karina Maureira (La Neuquinidad).

Chaco

En Chaco, Fuerza Patria confirmó que el candidato designado a encabezar la lista es Jorge Capitanich. Lo acompañarán Magda Ayala, Rodrigo Ocampo y María Laura Zacarías.

En tanto que la de diputados nacionales tendrá en primer lugar a Sergio Dolce, intendente de Las Garcitas; acompañado por Julieta Campo, Juan Manuel “Juanchi” García y Luisina Lita. Completan, en calidad de suplentes, Juan Manuel Pedrini, Patricia Lezcano y Héctor Pruncini.

Tucumán

En la provincia de Tucumán también quedaron definidos los candidatos que encabezan las listas. Para el Frente Tucumán Primero el nombre elegido es el de Osvaldo Jaldo, mientras que LLA optó por Federico Pelli.

Los otros dos nombres son Roberto Sánchez para Unidos por Tucumán y Ricardo Bussi para Fuerza Republicana.

Chubut

En continuidad con el interior del país, en la provincia de Chubut también confirmaron sus candidatos de cara a las elecciones. Ana Clara Romero lidera la lista de Despierta Chubut mientras que Maira Frías va por La Libertad Avanza.

Las otras dos opciones que se manejan en la provincia patagónica son Juan Pablo Luque, por Unidos Podemos, y Alfredo Béliz para La fuerza del Trabajo Chubutense.

Al mismo tiempo, Santiago Cúneo ratificó su candidatura a diputado nacional por provincia de Buenos Aires y reveló quiénes serán los demás candidatos que lo acompañarán en las próximas elecciones de octubre.

En segundo lugar, el empresario mencionó que se trata de una integrante de la comisión directiva del Sindicato de Químicos, mientras que el tercero será Raúl Biaggioni, el humorista que es popularmente conocido como Larry de Clay.

Además, el espacio será representado por la periodista y actriz Ximena Rijel, la abogada Alessandra Minnicelli y un veterano de la Guerra de Malvinas.

En el caso de Unidad Popular, la lista de diputados nacionales en representación de CABA será encabezada por el fundador de la CTA y economista Claudio Lozano. Le seguirán la ingeniera civil Eva Koutsovitis y Jonatan Baldiviezo, abogado especializado en Derechos Humanos, Ambientales y Urbanos.

Para el cuarto y el quinto escalafón fueron seleccionados Nina Burgo, una abogada Laboralista y de Derechos Humanos y cofundadora de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, y Pablo Bergel, sociólogo ambientalista y ex legislador porteño.

Por otro lado, el Partido Integrar oficializó su lista de candidatos para la provincia de Buenos Aires, encabezada por el ex futbolista Claudio “Turco” García. Días antes, el director técnico había difundido en redes sociales el momento en el que firmó la aceptación del cargo en un club de barrio.

El armado también estará integrado por Graciela Claudia Balestra, Víctor Daniel Amoroso, Nilda Ester Prieto, Gustavo Osman Massud, Florencia Lía Dellacasa, Germán Andrés Borrego, Ana del Carmen Correa, Cristian Uriel Natero, Adriana Edith Merlo, Carlos Guillermo Montaldo, Aldana Paola Salazar y Adrián Marcos Giotti.