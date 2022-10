Empresarios, en modo “optimismo forzoso”

Para colmo, si es que se confirmara la presencia para el cierre de Alberto Fernández -algo que algunos no daban por sentado en Mar del Plata-, coincidirá con el abandono precoz que la mayoría hace tras el almuerzo, en un intento por arribar a última hora a sus destinos de origen para el fin de semana. No debería interpretarse como que vacían el auditorio, pero lo cierto es que no existe, tampoco, ningún entusiasmo. Lo contrario ocurre con Sergio Massa, que en el ADN empresario concita mayor interés cuáles serán las ideas que aporte en el panel de finanzas públicas para el que está convocado de forma virtual. Máxime luego de que se revelara el plan de estabilización sobre el que se está trabajando y que fue tema de conversación tanto de ejecutivos del área finanzas como también de energía, minería y acería. Representantes del rubro alimentos recibieron ayer llamados para reunirse en la Secretaría de Comercio. Respondieron que estaban a 400 kilómetros de distancia.