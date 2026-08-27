AbraSilver adjudicó el contrato de ingeniería para el proyecto biprovincial de oro y plata Diablillos

La compañía avanzó con la ingeniería puente del proyecto de oro y plata ubicado entre Salta y Catamarca. Tras el ingreso al RIGI, la ampliación de recursos y el cierre del estudio de factibilidad, la iniciativa se encamina hacia una decisión final de inversión.

La compañía apunta a una decisión final de inversión en el segundo trimestre de 2027, mientras continúa ampliando una base de recursos que ya alcanza 454 millones de onzas equivalentes de plata.

AbraSilver Resources dio un nuevo paso en el desarrollo de Diablillos, su proyecto de oro y plata ubicado en la Puna argentina, al adjudicar a Worley el contrato de ingeniería puente que permitirá avanzar con las tareas necesarias para respaldar la decisión final de inversión prevista para el segundo trimestre de 2027 .

La compañía canadiense emitió un Limited Notice to Proceed (LNTP) para que Worley inicie esta nueva etapa, luego de haber completado el Estudio de Factibilidad Definitivo (DFS) del emprendimiento. El objetivo es darle continuidad al trabajo técnico y reducir riesgos antes de ingresar de lleno en la construcción de una operación que ya cuenta con el respaldo del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y una base de recursos en expansión.

El alcance de la ingeniería contempla diseño, estudios técnicos, servicios de adquisición, actualización de estimaciones de costos, programación, asistencia en materia de permisos y otros componentes necesarios para definir el plan de ejecución. También incluye la planificación del campamento base para los trabajadores de construcción y operación , con especial atención a las condiciones de alta montaña, el aislamiento y la limitada infraestructura disponible en el área del proyecto.

“ La adjudicación de esta siguiente fase del proyecto a Worley tras el estudio de viabilidad definitivo permite que Diablillos avance sin interrupciones hacia la construcción ”, destacó Jeremy Weyland , director de operaciones de AbraSilver. El ejecutivo remarcó que la compañía eligió continuar con Worley por su conocimiento previo del proyecto y su experiencia internacional en minería y ejecución de grandes desarrollos.

Desde Worley , la vicepresidenta sénior para Latinoamérica, Andrea Casciano , calificó la etapa como “un período de transición crucial” y señaló que la combinación de las capacidades de los equipos de Argentina, Canadá y el centro global de entrega integrada en Colombia permitirá avanzar sobre los principales elementos técnicos y de ejecución del emprendimiento.

"La decision de la compañía de la de trabajar con Worley, una empresa de mucho prestigio en términos de ingeniería a nivel global, permite consolidar la decisión de construcción del proyecto Diablillos en la zona de cooperación entre Salta y Catamarca", dijo a Energy Report Manuel Benítez, vicepresidente de Asuntos Públicos de la empresa. "Estamos muy safistechos con el crecimiento del este proyecto en el marco del RIGI en la Argentina", añadió el directivo de AbraSilver.

La adjudicación a Worley constituye, precisamente, el puente entre el estudio de factibilidad y la eventual construcción de Diablillos.

Un proyecto de oro y plata que busca dar el salto a construcción

Diablillos atraviesa una etapa de fuerte consolidación después de una serie de hitos técnicos, financieros y regulatorios. El proyecto, propiedad 100% de AbraSilver, obtuvo este año la aprobación para ingresar al RIGI, actualizó significativamente sus recursos minerales y avanzó en la definición de la ingeniería necesaria para transformar el recurso en una operación productiva.

El emprendimiento se extiende sobre 7.919 hectáreas, equivalentes a 79 km², en el altiplano andino, a una altura de entre 4.100 y 4.650 metros sobre el nivel del mar. Su particularidad territorial es que se encuentra atravesado por el límite entre Salta y Catamarca, con parte de sus instalaciones y áreas de influencia vinculadas a ambas provincias. “Es un proyecto de Salta y Catamarca. El mineral une a las dos provincias”, recalcó Benítez, al destacar el carácter biprovincial de Diablillos.

El proyecto se encuentra a unos 160 kilómetros al sudoeste de la ciudad de Salta, en una región de la Puna que concentra algunos de los principales desarrollos mineros que avanzan actualmente en el noroeste argentino.

En materia de inversión, el proyecto ingresó al RIGI con un monto de capital computable inicial de u$s481,7 millones, destinado a infraestructura, planta de procesamiento, caminos, campamentos, laboratorios y sistemas de provisión de agua y energía. Sin embargo, la inversión total estimada durante toda la vida útil del emprendimiento alcanza aproximadamente u$s764 millones, incluyendo ampliaciones, capital de sostenimiento y cierre.

“Los dos valores son correctos. Los u$s481 millones corresponden al capital computable inicial para el RIGI, mientras que los u$s760 millones contemplan toda la vida de la mina, incluyendo ampliaciones, sostenimiento y cierre”, explicó Eugenio Ponte, country manager de AbraSilver.

El ingreso al régimen representa además un elemento central para la estructura financiera del proyecto. Desde la compañía remarcaron que Diablillos ya presentaba condiciones de viabilidad antes del RIGI, pero que el régimen incorporó un marco de mayor previsibilidad para una inversión que demanda desembolsos significativos varios años antes de alcanzar el flujo de caja.

Para AbraSilver, la próxima etapa ya no pasa solamente por demostrar cuánto metal existe en Diablillos, sino por definir cuánto capital requiere, cómo se construirá y con qué velocidad puede convertirse en producción.

AbraSilver: cambios en la estructura ejecutiva y de gobierno corporativo

En paralelo al avance de la ingeniería, AbraSilver reforzó su estructura ejecutiva y de gobierno corporativo para acompañar la transición de Diablillos desde la etapa de factibilidad hacia la ejecución. La compañía designó a John Naisbitt como director de Proyecto, con base en Argentina, y sumó a Wendy Kaufman, contadora pública certificada con más de 30 años de experiencia financiera en el sector minero y metalúrgico, al directorio, donde además presidirá el Comité de Auditoría.

Kaufman participó a lo largo de su carrera en operaciones de financiamiento por más de u$s2.000 millones en bonos senior no garantizados y más de u$s100 millones en financiamiento de capital. A su vez, Rob Bruggeman dejará el directorio el 30 de septiembre de 2026 para asumir nuevas funciones en Outcrop Silver & Gold Corporation, tras ocho años de participación en AbraSilver.

La incorporación de Naisbitt adquiere especial relevancia por su experiencia en grandes proyectos mineros de América Latina. Ingeniero mecánico y con más de 45 años de trayectoria, incluidos más de 30 años en minería regional, fue director de proyecto en iniciativas como Gramalote, de AngloGold Ashanti, valuado en u$s1.500 millones; Cerro Corona, de Gold Fields, por u$s550 millones; y Amulsar, de Lydian International, por u$s384 millones. En Diablillos tendrá a su cargo la ejecución del proyecto, incluyendo la ingeniería de detalle, contratación y adquisiciones, trabajos preliminares y construcción, en coordinación con el COO Jeremy Weyland y el equipo local.

“La amplia experiencia de John en la ejecución de proyectos mineros a gran escala en Latinoamérica encaja a la perfección con Diablillos, ahora que avanzamos hacia la ingeniería de detalle, los trabajos preliminares y la construcción”, destacó la presidenta ejecutiva de la firma, Diane Inkster, quien remarcó además que la experiencia financiera y de mercados de capitales de Kaufman será clave para avanzar hacia la financiación y construcción del proyecto.

Recursos por 454 millones de onzas equivalentes

Uno de los principales argumentos que sostiene la expansión de Diablillos es el crecimiento de su base de recursos. La última actualización elevó los recursos medidos e indicados a 248 millones de onzas de plata y 2,54 millones de onzas de oro, equivalentes a aproximadamente 454 millones de onzas de plata equivalente.

El incremento frente a la estimación de julio de 2025 fue significativo: 25% en plata contenida, 48% en oro y 30% en plata equivalente. “Ya estamos llegando a unas 450 millones de onzas equivalentes de plata, lo que convierte a Diablillos en un proyecto de tamaño internacional”, sostuvo Ponte.

La actualización incorporó más de 13.000 metros de perforación adicional, llevando el historial acumulado de perforaciones del proyecto por encima de los 170.000 metros. Los principales incrementos de recursos se registraron en los depósitos Oculto y JAC, aunque también se verificaron avances en Fantasma, Laderas y Sombra.

La compañía mantiene además abierto el potencial exploratorio. Está prevista una nueva actualización de recursos durante el primer semestre de 2027, mientras que la continuidad de las perforaciones apunta a convertir nuevos recursos en reservas a medida que avance la definición del proyecto. “La exploración nunca termina. Nosotros vemos que si seguimos perforando va a haber más recursos y reservas”, afirmó Ponte.

AbraSilver presentó el Informe Técnico NI 43-101 correspondiente al Estudio Definitivo de Factibilidad (DFS) del proyecto de oro y plata Diablillos, en Salta y Catamarca.

El crecimiento de los recursos se combina con resultados metalúrgicos que podrían contribuir a mejorar la economía de la futura operación. En el depósito Oculto, los ensayos realizados durante los estudios de optimización arrojaron recuperaciones estimadas de entre 82% y 86% para la plata y de entre 84% y 89% para el oro.

En JAC y Fantasma, en tanto, las pruebas preliminares mostraron recuperaciones de entre 86% y 93% para la plata y de entre 82% y 91% para el oro. Los trabajos también determinaron que no sería necesaria una molienda ultrafina: los mejores resultados se obtuvieron con un tamaño de molienda de 150 micrones y tiempos de retención de 36 horas.

Otro elemento de interés es la posibilidad de recuperar una proporción significativa del metal mediante separación gravitacional, una alternativa que podría contribuir a reducir costos de procesamiento y mejorar la eficiencia de la futura planta.

Una planta inicial de 9.000 toneladas diarias

La ingeniería del proyecto contempla inicialmente una planta con capacidad para procesar 9.000 toneladas de mineral por día, equivalentes a aproximadamente 3,15 millones de toneladas anuales.

Ese diseño, sin embargo, no representa necesariamente el límite de crecimiento de Diablillos. La compañía ya analiza una eventual ampliación que podría llevar la capacidad de procesamiento hasta aproximadamente 18.000 toneladas diarias en etapas posteriores. “Ese es el tamaño inicial. Después las plantas pueden ampliarse porque creemos que el proyecto seguirá creciendo”, afirmó Benítez.

La posibilidad de incrementar la capacidad está relacionada directamente con el crecimiento de los recursos y con distintas alternativas de optimización que forman parte de los estudios técnicos. Entre ellas aparecen mejoras en la secuencia minera para acelerar el acceso a sectores de mayor ley, la reducción de costos mediante una futura conexión al sistema eléctrico y la optimización del manejo de relaves.

En paralelo, AbraSilver analiza una segunda vía de crecimiento mediante un circuito de lixiviación en pilas (Heap Leach), actualmente incorporado al análisis económico preliminar.

La alternativa contempla potencialmente unas 130 millones de toneladas de material lixiviable, con leyes promedio estimadas de 0,12 gramos por tonelada de oro y 8 gramos por tonelada de plata. El esquema utilizaría trituración e irrigación con cianuro y aprovecharía la infraestructura de recuperación Merrill-Crowe contemplada para el circuito principal.

De acuerdo con las estimaciones de la compañía, esta alternativa podría aportar alrededor de 40.000 onzas adicionales de oro durante los primeros cinco años de operación, además de extender el perfil productivo de Diablillos más allá del escenario inicial.

El RIGI y los permisos, dos piezas clave

Para AbraSilver, el RIGI se convirtió en uno de los factores que contribuyen a consolidar la decisión de avanzar con el proyecto. El régimen ofrece previsibilidad fiscal, aduanera y cambiaria durante un período prolongado, un elemento especialmente relevante para una industria en la que los desembolsos de capital se producen mucho antes de que comiencen a generarse ingresos.

“El proyecto ya era viable antes del RIGI, pero el régimen aporta previsibilidad y estabilidad, algo fundamental para inversiones que requieren enormes desembolsos iniciales y recién producen varios años después”, explicó Ponte.

La compañía también asegura contar con una posición financiera que le permite continuar con las tareas de exploración y avanzar hacia la construcción, en un contexto internacional de fuerte interés por los metales preciosos y de creciente atractivo de Argentina como destino para capital minero.

El otro gran hito pendiente es ambiental. Diablillos ya obtuvo la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en Salta y en Catamarca. “La DIA es el gran disparador. Una vez obtenidos todos los permisos podremos comenzar inmediatamente con obras tempranas, movimiento de suelos y campamentos”, señaló Ponte.

El cronograma de la compañía contempla una etapa constructiva de aproximadamente dos años y medio, por lo que la obtención de los permisos resulta determinante para sostener los plazos previstos de desarrollo.

De la ingeniería a la decisión final de inversión

La adjudicación a Worley constituye, precisamente, el puente entre el estudio de factibilidad y la eventual construcción. El nuevo contrato permitirá tomar los resultados técnicos, ambientales y económicos del DFS y transformarlos en un plan de ejecución con mayor nivel de detalle.

El trabajo estará coordinado por el equipo de AbraSilver, encabezado por Weyland, el recientemente designado director de proyecto John Naisbitt y el equipo argentino de la compañía, junto con los especialistas de Worley en Argentina, Canadá y Colombia.

La ingeniería deberá profundizar variables críticas como costos, cronograma, adquisiciones, permisos, infraestructura y logística, además de definir alternativas para el campamento en una zona donde las condiciones geográficas representan uno de los principales desafíos operativos.

La meta está fijada: llegar al segundo trimestre de 2027 con los elementos necesarios para tomar una decisión final de inversión. Si el cronograma se mantiene, Diablillos quedaría así cada vez más cerca de transformar una extensa base de recursos en una operación minera de escala internacional.

El proyecto también forma parte de una cartera argentina en la que el oro, la plata y el cobre concentran buena parte del interés inversor, con el RIGI como herramienta para intentar convertir recursos geológicos de gran escala en proyectos financiables y productivos.