Norma Ramiro es la nueva presidenta de WIM Argentina: quién es y cuáles serán los ejes de la organización

La ejecutiva, actualmente directora de Asuntos Corporativos de Vicuña Corp., asumió la presidencia de Women in Mining Argentina para el período 2026-2028. La entidad renovó su Comisión Directiva y definió sus principales ejes de trabajo.

Women in Mining (WIM) Argentina renovó sus autoridades para el período 2026-2028 y designó a Norma Ramiro como nueva presidenta de la organización , en un proceso electoral que contó con la participación de las 45 empresas miembro. La renovación se realizó bajo lineamientos de confidencialidad y con el objetivo de garantizar la legitimidad y transparencia del proceso institucional.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Ramiro, actualmente directora de Asuntos Corporativos de Vicuña Corp. , compañía creada en partes iguales por BHP y Lundin Mining para desarrollar los proyectos de cobre, oro y plata Filo del Sol y Josemaría, en San Juan , asumirá la conducción de WIM Argentina durante los próximos dos años.

La nueva conducción tendrá entre sus principales desafíos fortalecer la equidad y la diversidad en la minería, promover la inclusión y permanencia de las mujeres en la industria y acompañar el desarrollo profesional hacia posiciones de liderazgo , además de impulsar la formación de talento joven y una mayor presencia federal de la organización.

Junto con la designación de Ramiro en la Presidencia de la Comisión Directiva, WIM Argentina definió el resto de las autoridades que acompañarán la gestión durante el período 2026-2028.

Silvia Rodríguez , en representación de Tamar Mining S.A., asumirá como vicepresidenta 1ª, mientras que Verónica Morano , de Glencore Argentina, ocupará la vicepresidencia 2ª.

La Dirección del Comité de Proveedores estará a cargo de Perla Arancibia, de YARD, y la Dirección del Comité Asesor será ejercida por Ana Gil Barbera, de ASAP Consultores S.A.

La organización también confirmó la continuidad de integrantes clave de su estructura. Mercedes Rodríguez seguirá al frente de la Dirección Ejecutiva, con responsabilidad sobre la coordinación operativa y el seguimiento de los proyectos institucionales.

Por su parte, Jimena Barry continuará como responsable de Comunicación, mientras que Karina Viñas seguirá liderando el Comité de Género, Diversidad e Inclusión (GDI).

WIM Argentina también destacó la gestión realizada durante el período 2024-2026 por Laura Hernández y Verónica Morano, quienes estuvieron al frente de la Comisión Directiva. La organización señaló que sus aportes, junto con el trabajo de las integrantes de los comités de proveedores y asesoras, constituyen una base para la nueva etapa institucional.

Norma Ramiro, de Austrade a Vicuña

La nueva presidenta de WIM Argentina cuenta con una extensa trayectoria vinculada al comercio internacional, las inversiones y el desarrollo de negocios. Antes de incorporarse a Vicuña, Ramiro fundó su propia consultora, Norma Ramiro Consulting.

Anteriormente trabajó durante 23 años en la Comisión Australiana de Comercio e Inversión (Austrade), donde encabezó misiones comerciales y conferencias internacionales para empresas australianas y argentinas de distintos sectores, entre ellos minería, agronegocios, salud y tecnología.

Durante su etapa en Austrade, su trabajo estuvo orientado especialmente a la innovación y la educación, además del asesoramiento a empresas interesadas en desarrollar negocios internacionales. Según su perfil profesional, brindó servicios de asesoramiento a más de 60 compañías australianas con operaciones o intereses comerciales en Argentina, Uruguay y Paraguay.

Su experiencia también incluye el desarrollo de estrategias de entrada a mercados internacionales, selección de socios, introducción de productos y definición de canales de distribución, además de herramientas vinculadas con exportaciones e inversión extranjera directa.

En 2026, Ramiro se incorporó a Vicuña Corp. como directora de Asuntos Corporativos, luego de la conformación de la compañía conjunta entre BHP y Lundin Mining para avanzar con los proyectos Filo del Sol y Josemaría, dos de los principales desarrollos de cobre de San Juan.

Al anunciar aquella incorporación, Ramiro había expresado su entusiasmo por asumir el nuevo desafío y destacó la confianza depositada en ella para acompañar el desarrollo de un proyecto de alto perfil.

La agenda de WIM para 2026-2028

Con la renovación de autoridades, WIM Argentina definió una agenda centrada en la participación y el desarrollo de las mujeres dentro de la industria minera.

Entre los principales ejes para el nuevo período aparecen el fortalecimiento de la equidad y la diversidad, la inclusión y permanencia de las mujeres en el sector, el desarrollo profesional y la preparación para posiciones de liderazgo.

La organización también pondrá el foco en la formación de talento joven, el fortalecimiento federal mediante el acompañamiento territorial y el posicionamiento institucional de WIM Argentina.

La nueva etapa será encabezada por Ramiro en un contexto de expansión de la actividad minera argentina y con una agenda cada vez más vinculada con la necesidad de desarrollar recursos humanos, generar oportunidades profesionales y ampliar la participación femenina en los proyectos que avanzan en distintas provincias.

Con la nueva Comisión Directiva, WIM Argentina inicia así el período 2026-2028 con una combinación de renovación y continuidad, manteniendo parte de su estructura ejecutiva y de comités mientras incorpora nuevas autoridades para conducir la organización durante los próximos dos años.