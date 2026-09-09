Gobernadores y empresarios trazaron una agenda común para potenciar energía, minería e industria

El encuentro en el Palacio Libertad reunió a gobernadores, cancilleres y empresarios para fortalecer la cooperación industrial y la internacionalización.

El X Foro Pymes Italia - América Latina se llevó a cabo este lunes y martes en el Palacio Libertad de Buenos Aires, con el objetivo de fortalecer la cooperación industrial, promover la internacionalización y generar nuevas oportunidades de negocios.

El titular de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) , Elio del Re , destacó la convocatoria que tuvo el encuentro: "Es una oportunidad histórica, ya que si podemos juntar nuestros recursos naturales y capacidades industriales, tenemos una posibilidad fenomenal de insertarnos en el plano internacional".

En ese sentido, aclaró que "no se trata de un anhelo o una expresión sino que ya lo hicimos. Al lado del agro se creó la industria de la maquinaria agrícola , que exporta a más de 120 países, que no solo exporta máquinas y equipos sino que comercializa al exterior un sistema, la siembra directa, el silobolsa. Si eso mismo lo llevamos a otros recursos como el petróleo, el gas, la minería, tenemos industria por mucho tiempo".

El Foro estuvo organizado por ADIMRA y el Instituto Ítalo-Latinoamericano (IILA) , con el apoyo institucional de la Unión Industrial Argentina (UIA) , la Cancillería Argentina , la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina.

Al cierre de su alocución, Del Re se refirió al objetivo del evento: "Se trata de tener cadenas de valor largas , de integrar a las PyMEs y dejar de discutir si las PyMEs tienen que ir hacia los recursos naturales o ellos hacia las PyMEs. Estamos ante un desafío histórico, tomémoslo con mucha seriedad y firmeza, porque está en juego el destino de nuestro país".

Vaca Muerta, minería y litio: los ejes de la agenda federal

Más tarde se llevó a cabo la sesión plenaria denominada "Energía para el Desarrollo: Desde Vaca Muerta hacia el Mundo", destinada al tratamiento del crecimiento de la producción y de las inversiones, junto con el desarrollo de esta nueva infraestructura.

Respecto a eso se refirió el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, quien aclaró que "muchos hablan de Vaca Muerta y creen que es una lámpara de Aladino que se frota y sale riqueza. En realidad, requiere mucha sinergia, mucha sincronización, un ecosistema armado que la pueda llevar a elevar, como lo estamos logrando entre todos".

A su turno, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, aseveró: "La Argentina necesitaba otros motores de desarrollo ya que está visto que con el campo de la Pampa Húmeda no alcanza". Y agregó: "Creo que el Acuerdo Mercosur-Unión Europea es una gran oportunidad para la agroindustria y también para la energía y los minerales críticos".

Más tarde tomó la palabra el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck: "La historia vuelve a repetirse en nuestra provincia y tiene mucho que ver con Italia: el ingeniero César Cipolletti, que diseñó el sistema de riego que nos permite hoy ser la principal exportadora de peras, manzanas y cerezas de nuestro país. Y el ingeniero Guido Jacobacci, que construyó el ferrocarril desde el Océano Atlántico a la Cordillera de los Andes". Y añadió: "La historia se repite un siglo después porque la asociación estratégica de YPF bajo el liderazgo de Horacio Marín, con ENI y ADNOC, genera la tercer bisagra del desarrollo de nuestra provincia".

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, subrayó por su parte que "el objetivo de YPF es un objetivo de país. Y al serlo, rompimos todas las grietas y todos sentimos que trabajamos para generar valor a los accionistas, pero también sentimos todos los días que estamos trabajando para la República Argentina". "Venimos a trabajar con la industria, con los gobernadores, con los municipios, con los gremios, con todos", resaltó.

Los gobernadores de Jujuy, Carlos Sadir; de Catamarca, Raúl Jalil; y de San Juan, Marcelo Orrego, formaron parte del diálogo "Cadenas de Valor Estratégicas y Desarrollo Federal", donde se hizo hincapié en el impulso de la minería, con proyectos e inversiones a una escala que puede transformar distintas regiones del país, en un contexto donde el litio, el cobre y otros minerales adquieren una relevancia creciente para un mundo que demanda más energía, electrificación, infraestructura y nuevas tecnologías.

Jalil puso en valor el boom minero que vive su provincia, sobre todo con el litio, e informó que "Catamarca ha duplicado las exportaciones este año y el próximo año las va a triplicar. El próximo mes tenemos tres plantas para inaugurar: la ampliación de Río Tinto, Posco y Galán".

A su tiempo, Sadir subrayó que "hoy Jujuy es la provincia que más litio está exportando y estamos con una capacidad instalada de 80 mil toneladas por año". Y agregó: "Vamos a seguir trabajando, buscando nuevas inversiones y poniéndonos a disposición, porque para nuestra gente es mucha generación de trabajo y de nuevos proveedores, muchos de ellos de las comunidades donde realizamos la actividad minera".

Orrego, de San Juan, explicó que "los minerales críticos tienen una alta demanda en el mundo. Y hoy hablar de minería es hablar de ambiente; es dejar atrás los combustibles convencionales para ir hacia esas energías limpias. Y para esto se precisan dos minerales: el litio y el cobre".

El vínculo comercial entre Argentina e Italia, en el cierre del Foro

Los cancilleres de Argentina, Pablo Quirno, y de Italia, Antonio Tajani, estuvieron presentes en el cierre de la sesión interinstitucional "Foro Pymes - Misión Confindustria", del que también formó parte la secretaria general de la Presidencia de la Nación, Karina Milei.

Quirno detalló que el vínculo comercial entre ambos países "descansa sobre cimientos construidos durante décadas. Cerca de trescientas compañías italianas operan en la Argentina. En apenas un año el stock de inversión creció un 16% y alcanzó los casi 2.500 millones de dólares". Y agregó: "Maquinaria, alimentos, energía y tecnología, ya trazan un mapa de intereses compartidos".

Tajani, por su parte, aseveró que "el diálogo entre empresas es muy importante. Y fortalecer la presencia de las empresas italianas aquí es crucial. La exportación es para Italia aproximadamente el 40% de su Producto Interno Bruto, y es por eso que para nuestro país es importante diversificar las exportaciones, no solo a la Unión Europea y Estados Unidos, sino que hay países importantes donde se puede hacer mucho más, como la Argentina".

Formaron parte además del encuentro el presidente de Confindustria, Emanuele Orsini; el titular de la UIA, Martín Rappallini; y el presidente de Italian Trade Agency – ITA/ICE, Matteo Zoppas.

También participaron el ministro de Educación y Mérito de Italia, Giuseppe Valditara; el secretario general del IILA, Giorgio Silli; el delegado del Consejo Presidencial para la Energía y la Transición Energética de Confindustria, Aurelio Regina; el presidente ejecutivo de PromArgentina, Diego Sucalesca; y el secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Nación, embajador Fernando Brun.

Además integraron el encuentro Renato Catallini (CEO de Ternium Argentina), Gustavo Rossi (Duralitte Group), Antonella Tassaroli (Tassaroli S.A.), Santiago Hermann (Metalúrgica Herman), Rossana Negrini (Agrometal), Alberto Zerbinato (vicepresidente de Internacionalización de ANIMA Confindustria), Ludovica Zigon (vicepresidenta de Internacionalización y Políticas Energéticas de Federación ANIE), Santiago Ciccheti (gerente de Asuntos Corporativos y Comunicaciones de BHP), Gustavo Marcantoni (director de Cadena de Proveedores de Lithium Argentina) y Michael Meding (gerente general del Proyecto Los Azules).