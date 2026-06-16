Confirman hallazgo de gran sistema de cobre, oro y molibdeno en San Juan: La Coipita suma un nuevo descubrimiento

El proyecto La Coipita reportó la mejor intersección de perforación hasta la fecha: 748 metros con 0,69% de cobre, oro y molibdeno. Los resultados refuerzan el potencial de un sistema mineralizado de escala distrital.

Minería en San Juan. La Coipita es un proyecto que abarca más de 7000 hectáreas en el oeste de San Juan, colindante con la frontera chilena. La altitud del terreno oscila entre los 3.500 y 4.500 metros sobre el nivel del mar, con un relieve de moderado a alto.

AbraSilver Resource Corp. anunció nuevos resultados de perforación correspondientes al programa 2026 en el proyecto La Coipita , un desarrollo de cobre, oro y molibdeno ubicado en la provincia de San Juan , que avanza bajo un acuerdo de participación y empresa conjunta con Teck Resources , uno de los principales grupos mineros internacionales.

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La compañía informó que la campaña confirmó la continuidad de la mineralización en profundidad, extendió el sistema conocido en el objetivo Yaretas y permitió identificar un nuevo centro mineralizado en Yaretas Sur, fortaleciendo el potencial de La Coipita como un proyecto de escala distrital dentro del cinturón cuprífero andino.

Según el reporte enviado a Energy Report , el programa 2026 incluyó 5.248 metros de perforación diamantina distribuidos en siete pozos , diseñados para evaluar la continuidad vertical de la mineralización existente y explorar nuevos objetivos generados a partir del primer estudio geofísico magnetotelúrico realizado sobre toda la propiedad.

Mapa del plano: ubicaciones de las perforaciones y resultados de Cu con estudio de resistividad MT a 500 m de profundidad.

El resultado más destacado correspondió al pozo DDH-LC26-010 , que alcanzó la mejor intersección registrada hasta el momento en La Coipita: 747,5 metros con una ley promedio de 0,69% de cobre, 0,06 gramos por tonelada de oro y 142 partes por millón de molibdeno , desde los 396 hasta los 1.143,5 metros de profundidad.

Dentro de esa intersección, la empresa destacó intervalos de mayor ley, incluyendo 108 metros con 1,06% de cobre, 0,10 g/t de oro y 204 ppm de molibdeno, además de otro tramo de 184 metros con 0,78% de cobre, 0,09 g/t de oro y 123 ppm de molibdeno.

Desde AbraSilver remarcaron que estos resultados confirman la presencia de un sistema robusto de cobre-oro-molibdeno con una importante extensión vertical.

Otro de los avances relevantes fue el pozo DDH-LC26-011, que interceptó 250,6 metros con 0,39% de cobre, 0,07 g/t de oro y 119 ppm de molibdeno, permitiendo confirmar la continuidad de la mineralización entre perforaciones anteriores y reforzando la interpretación geológica del núcleo central de Yaretas.

image Sección transversal AA': Resultados de grado Cu y resistividad MT.

Nuevo descubrimiento al sur de Yaretas

Uno de los principales hitos de la campaña fue la identificación de un nuevo sector mineralizado en Yaretas Sur, ubicado aproximadamente a 1,9 kilómetros al sur del área principal de perforación.

El pozo DDH-LC26-012 encontró múltiples zonas con cobre, oro y plata, incluyendo una intersección de 42 metros con 1,03% de cobre, 0,63 g/t de oro y 41 g/t de plata, dentro de la cual se destacó un intervalo de 28 metros con 1,45% de cobre, 0,81 g/t de oro y 45 g/t de plata.

Según la empresa, este descubrimiento abre nuevas posibilidades para ampliar el sistema mineralizado y demuestra que La Coipita podría extenderse más allá de las zonas actualmente perforadas.

image Sección transversal BB': Objetivos Yaretas (izquierda) y Yaretas Sur (derecha), resultados de grado Cu y resistividad MT.

El estudio magnetotelúrico realizado durante esta campaña también aportó información clave sobre la geometría del sistema y permitió identificar posibles extensiones hacia el sur, que serán evaluadas en futuras campañas exploratorias.

“El programa de perforación de 2026 arrojó varios hitos importantes en La Coipita. En particular, el pozo DDH-LC26-010 registró la intersección más fuerte perforada en la propiedad hasta la fecha, mientras que el pozo DDH-LC26-011 confirmó la continuidad de la mineralización en todo el sistema central de Yaretas”, destacó John Miniotis, presidente y CEO de AbraSilver.

El ejecutivo agregó que el nuevo descubrimiento en Yaretas Sur, ubicado a casi 2 kilómetros del área principal, “demuestra aún más el potencial a escala de distrito del proyecto”.

Por su parte, Stuart McCracken, vicepresidente de exploración de Teck, señaló que los resultados “refuerzan el compromiso con la exploración responsable y sostenible, así como el interés a largo plazo en el potencial geológico de la región”.

Teck y una apuesta por el cobre argentino

La Coipita forma parte de la estrategia de AbraSilver para avanzar sobre nuevos activos de cobre en Argentina. El proyecto comprende una propiedad de más de 70.000 hectáreas ubicada en el oeste de San Juan, cerca del límite con Chile, a elevaciones que van desde los 3.500 a los 4.500 metros sobre el nivel del mar.

El área se encuentra dentro del cinturón mioceno de pórfidos y sistemas epitermales de Argentina y Chile, una región que alberga algunos de los depósitos más relevantes del mundo, como Filo del Sol, Los Azules, Veladero, Pascua Lama y El Pachón.

Desde el inicio del acuerdo con Teck en 2024, la minera canadiense completó 11.270 metros de perforación diamantina en 19 pozos, con una inversión aproximada de u$s23 millones, superando el compromiso inicial previsto de u$s20 millones.

Una vez cumplidas las obligaciones establecidas en el acuerdo, está previsto avanzar hacia una empresa conjunta donde Teck tendría una participación del 80% y AbraSilver conservaría el 20%.

Los resultados de 2026 representan un nuevo paso en la evaluación del potencial cuprífero de San Juan, una provincia que concentra algunos de los proyectos más relevantes del país en un contexto global marcado por la creciente demanda de cobre para electrificación, redes eléctricas y transición energética.

Además de La Coipita, AbraSilver continúa desarrollando su proyecto de plata y oro Diablillos, ubicado en Salta y Catamarca, donde cuenta con un importante recurso mineral definido y potencial de expansión.