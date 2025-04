Adiós al wokismo y la agenda verde: ¿qué debe hacer América Latina con la transición energética?

La región enfrenta un gran desafío Net Zero y la reducción de emisiones de carbono: ¿oportunidad histórica o problema sin retorno?

Calentamiento global. Un informe de Accenture alerta por las metas Net Zero. "Lo que hoy representa una gran oportunidad, mañana será una necesidad urgente", alerta.

Los proveedores de energía están llamados a liderar una transición que sea sostenible pero también asequible. Este llamado es especialmente relevante en América Latina, donde el potencial renovable es alto, pero persisten grandes desigualdades, según reveló un recientente informe The Energy Provider’s Guide to Net Zero de Accenture.