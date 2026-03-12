China prohibió las exportaciones de combustibles para garantizar su mercado interno

China es el mayor importador de petróleo del mundo y uno de los principales exportadores de combustible. La medida incluye envíos de nafta, diésel y el utilizado en aviación.

China ordenó la prohibición inmediata de las exportaciones de combustible refinado en marzo, una medida adicional para prevenir una posible escasez interna causada por la guerra de Estados Unidos e Irán , dijeron el jueves cuatro fuentes con conocimiento del asunto.

La prohibición, emitida por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, incluye los envíos de nafta, diésel y combustible de aviación , según las fuentes.

La suspensión se aplica a los cargamentos que aún no habían pasado por la aduana a fecha de 11 de marzo. La restricción a las salidas va más allá de la medida tomada la semana pasada por Pekín, en la que instaba a las refinerías a no aceptar nuevas exportaciones y a intentar cancelar los envíos que ya habían comprometido.

El combustible para aviones destinado al repostaje no está incluido en la prohibición, según dos de las cuatro fuentes.

La Comisión, según un cable de la agencia Reuters, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Las grandes petroleras chinas habían planeado aumentar las exportaciones de combustible en febrero y marzo para beneficiarse de los mayores márgenes ante una pausa estacional en la demanda interna durante el período de festivos del Año Nuevo Lunar, según operadores.

Los operadores habían pronosticado anteriormente que las exportaciones de combustible en marzo serían de entre 2,2 y 2,3 millones de toneladas de gasolina, diésel y combustible para aviones, sin incluir los volúmenes para el abastecimiento de combustible para aviones, lo que supone un aumento de entre 300.000 y 400.000 toneladas con respecto a las estimaciones de febrero.

Sin embargo, en lo que va de marzo, China sólo ha enviado hasta 50.000 toneladas métricas de gasolina (422.500 barriles), 300.000 toneladas de diésel (2,24 millones de barriles) y 300.000 toneladas de combustible para aviones transportado por mar (2,36 millones de barriles), según datos de rastreadores de buques y fuentes comerciales.