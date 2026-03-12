Países del Golfo redujeron su producción petrolera en al menos 10 millones de barriles diarios + Seguir en









Por la guerra en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz, la AIE advirtió sobre la posibilidad de "la mayor perturbación" de suministro de la historia.

Actualmente, el suministro se ha reducido a la mínima expresión. Freepik.es

Los países del Golfo redujeron su producción petrolera en al menos 10 millones de barriles diarios ante el bloqueo del estrecho de Ormuz por la guerra en Medio Oriente, lo que supone "la mayor perturbación" de suministro de la historia, indicó este jueves la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

"La producción de crudo se ha reducido actualmente en al menos 8 millones de barriles diarios (mb/d), junto a 2 mb/d adicionales" relacionados con productos petroleros (incluidos los condensados), que fueron "paralizados", detalló la AIE en un informe.

En particular, añadió, se registran "importantes reducciones de la oferta" en Irak, Catar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, todos ellos blanco de las represalias iraníes. Esta situación puede suponer una oportunidad para varios productores latinoamericanos, como Brasil, Venezuela y México, pero con fletes elevados.

petroleo mercados precio 3 Gemini IA "La guerra en Medio Oriente está provocando la mayor perturbación del suministro en toda la historia del mercado mundial del petróleo", de acuerdo con el reporte de la agencia energética de la OCDE, con sede en París.

Los flujos de crudo y derivados del petróleo que atraviesan el paso de Ormuz, un punto clave para el comercio mundial, eran de unos 20 mb/d antes del conflicto regional en el que Irán ha cerrado de facto el tráfico por el estrecho. Actualmente, el suministro se ha reducido a la mínima expresión.

En consecuencia, la AIE estima que el suministro mundial de petróleo debería caer en 8 millones de barriles diarios en marzo, ya que las reducciones de producción en Oriente Medio se verán sólo parcialmente compensadas por un aumento de la producción de los países no miembros de la alianza ampliada OPEP+, así como de Kazajistán y Rusia. petroleo El informe también destaca que "Las interrupciones en las exportaciones desde el Golfo Pérsico están obligando a las refinerías a diversificar sus fuentes de suministro, y los compradores asiáticos recurren cada vez más a Estados Unidos, África Occidental y América Latina". Sin embargo, estas rutas comerciales más largas requieren de más buques y tiempo, "lo que amplifica la presión al alza sobre las tarifas de flete" e impacta en los precios.

