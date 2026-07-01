Tarifas de luz y gas: el Gobierno prorrogó subsidios para julio y subió el descuento eléctrico

La Secretaría de Energía extendió la asistencia sobre el consumo residencial de gas natural, gas propano por redes y electricidad. La medida busca amortiguar el impacto del invierno sobre las facturas de los usuarios alcanzados por el régimen de subsidios focalizados.

El Gobierno mantendrá una bonificación del 25% en gas y elevará al 16,59% el descuento eléctrico sobre 300 kWh.

El Gobierno nacional prorrogó para julio los subsidios sobre las tarifas de luz y gas , con el objetivo de contener el impacto de los consumos de invierno en los hogares de menores ingresos y otros usuarios protegidos.

La medida fue formalizada a través de la Resolución 146/2026 de la Secretaría de Energía, firmada por María Carmen Tettamanti y publicada este miércoles en el Boletín Oficial. La norma alcanza a los beneficiarios del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados , conocido como SEF, creado a fines de 2025 para unificar la asistencia estatal sobre los servicios públicos esenciales.

En el caso del gas natural y el gas propano por redes, el Gobierno resolvió mantener durante julio la bonificación adicional extraordinaria del 25% sobre el consumo base. Ese beneficio ya había sido aplicado en mayo y junio, y continuará en el nivel máximo permitido por la normativa vigente.

Para electricidad, en cambio, la Secretaría de Energía decidió elevar el porcentaje de ayuda. La bonificación adicional extraordinaria pasará del 11,97% aplicado en junio al 16,59% en julio. Ese descuento se aplicará sobre el consumo base de hasta 300 kWh mensuales para los usuarios residenciales incluidos en el SEF.

La principal novedad de la resolución está en la tarifa eléctrica. El Gobierno aumentó el refuerzo extraordinario para julio con el argumento de “morigerar el impacto tarifario” durante la temporada invernal.

Depositphotos

El descuento adicional del 16,59% se aplicará sobre un consumo base de hasta 300 kWh mensuales. En la práctica, el monto final que pagará cada usuario dependerá del nivel de consumo, la categoría tarifaria, la distribuidora, la jurisdicción y los cargos específicos incluidos en la factura.

La medida no implica un congelamiento general de tarifas ni un monto uniforme para todos los hogares. Se trata de una bonificación focalizada sobre una porción del consumo residencial de los usuarios incluidos en el régimen de subsidios.

Gas: continúa el descuento del 25%

Para el gas natural y el gas propano por redes, la Secretaría de Energía mantuvo la bonificación adicional extraordinaria del 25% sobre el consumo base durante julio.

Depositphotos

Desde el área energética argumentaron que el invierno genera mayores requerimientos de abastecimiento por el salto estacional de la demanda. En ese contexto, el país debe recurrir a importaciones de Gas Natural Licuado y combustibles sustitutos, cuyos costos están expuestos a la volatilidad de los precios internacionales.

La decisión oficial busca evitar que esa presión de costos se traslade de manera plena a los usuarios más vulnerables durante los meses de mayor consumo.

Qué usuarios están alcanzados

El esquema de protección alcanza a los beneficiarios del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados. También se ratificó la cobertura para Entidades de Bien Público, Clubes de Barrio y de Pueblo, y otras categorías de usuarios sin fines de lucro.

En esos casos, los descuentos de julio se sumarán de manera complementaria a las bonificaciones generales que ya perciben esos usuarios.

Con esta resolución, el Gobierno vuelve a administrar el ritmo de recomposición tarifaria en un momento sensible para el consumo energético. La decisión combina dos objetivos: sostener el sendero de reducción de subsidios, pero al mismo tiempo evitar un salto brusco en las facturas durante el pico de demanda invernal.