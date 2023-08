Argentina asistió a Brasil a través de Cammesa para evitar masivos cortes de energía en el país vecino

Enterados de la falla a la mañana, desde Cammesa ofrecieron a su par brasileño ONS (Operador Nacional de Sistema Eléctrico) la disponibilidad de atender un eventual intercambio de energía de emergencia, para asistirlos en medio de la situación de contingencia, pero el ente vecino la rechazó y decidió resolver con recursos propios. Sin embargo pasadas las 16 horas de este martes, llegó el llamado de auxilio y Argentina decidió colaborar.

Fue así que en principio se envió unos 500 megavatios hasta luego llegar a 2.040 megas para compensar el pico de consumo nocturno de Brasil. Si las causas de la caída del sistema brasileño están siendo investigadas, el pedido de despacho de la tarde obedeció a una limitación a la generación eólica de la región Nordeste, que según informaron a este medio, fue causada por la indisponibilidad remanente de vínculos de transmisión que conectan esa generación con el resto del sistema interconectado brasileño.

image.png

El aporte de 2.040 megas se inició a través de la Conversora de Frecuencia de Garabí a las 16.37 y llegó al máximo a las 17.47. “Esto no afectó en nada al sistema argentino, que en ese momento estaba con una demanda de 16.000 megas. Se pusieron máquinas en despacho que no estaban habilitadas y se dio energía hasta el tope. El problema fue que en Brasil no tenían potencia post falla”, explicó a Ámbito un alta fuente de Cammesa.

Para complementar la asistencia, el ONS de Brasil también requirió la asistencia de Uruguay, a través de la Conversora de Frecuencia de Melo, que envió otros 500 MW.

Desde Cammesa detallaron que la asistencia a Brasil fue atendida con mayor generación térmica con gas: en ciclos combinados que se encontraban en servicio y con margen para subir carga, con la entrada en servicio de turbinas de gas y de motores también operando con gas. Pero también se resolvió un mayor despacho de energía de la central hidroeléctrica Yacyretá.

La ayuda energética se realizó en el marco un acuerdo que poseen ambos países, que implica un intercambio comercial y asistencia en emergencia. Cammesa aclaró que el envío de 2.040 megas no se cobra adicional, sino que queda como saldo a favor de Argentina en una cuenta corriente para cubrir otros faltantes. “Este acuerdo se activa, pero se tiene que justificar el estado de falla. En el momento de la asistencia teníamos una demanda de 16.000 megas y mandar 2.000 fue importante, casi 10%. Esto demuestra que los sistemas eléctricos de potencia fallan, a veces por causas humanas o climáticas. Hoy teníamos el sistema preparado y pudimos ayudar a recomponer el sistema Brasil y evitar los cortes eléctricos a nuestros vecinos”, remarcaron desde Cammesa.