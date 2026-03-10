"Es improbable que un niño que hoy tiene 5 años tenga que buscar trabajo en el futuro", la predicción de un inversor de OpenAI + Seguir en









La profecía fue dicha por Vidnod Khosla, un importante inversionista de la empresa que desarrollo chatGPT. La automatización y los agentes, el centro de una revolución que vaticina para el 2030.

Algunas voces del sector alertan por cambios en el mercado laboral que vendrán más rápido de lo que se creía. Imagen: GeminiAI

Que la Inteligencia Artificial impactó en el mercado laboral no es ninguna novedad, sin embargo hoy el debate esta en dilucidar que tan profundos serán los cambios que produce esta tecnología y que tan rápido se producirán. En este contexto, un importante inversor de OpenAI, el indio Vinod Khosla, lanzó una predicción radical: "Es altamente improbable que un niño que hoy tenga cinco años tenga que buscar nunca un empleo".

Segú auguró el cofundador de Sun Microsystems y fundador de Khosla Ventures, el 80% de los empleos quedarán en manos de la Inteligencia Artificial para el año 2030. En detalle, el inversor no se detuvo en trabajos rutinarios o manuales, sino también a médicos, radiólogos, diseñadores de chips y más.

La predicción sobre el mercado laboral de un inversionista de OpenAI Para Kosla, el cambio se dará rápido, aunque describió un periodo intermedo en el que "cada profesional tendrá cuatro agentes de IA que capacitará para que se mejoren a sí mismos, y creo que ese modelo inicial de implementación de IA consistirá en asistentes de IA que trabajarán para alguien que ya sea contable senior o un médico, o diseñador de chips".

Las declaraciones se dieron en el marco de un podcast de la prestigiosa publicación Fortune. Allí, analizó la total de la industria y brindó sus predicciones sobre hasta donde llegará la transformación del mercado laboral.

image La fortuna de Khosla está valuada en u$s12.100 millones. En este sentido, Khosla trajo otro fuerte concepto: el trabajo a coste cero como consecuencia de la automatización y el mayor protagonismo de la IA, que devendrá en una "economía de la abundancia" de bienes y servicios.

"15 billones de dólares del PIB de EE UU en la actualidad provienen del trabajo. Son 15 billones de dólares que, en la práctica, desaparecerán", predijo el inversor en lo que prevé que será una reconfiguración económica sin precedentes y no una crisis financiera. "Los trabajadores de línea, los empleados de comercio o los contables todos esos servicios serán gratis y, en una economía de competencia, eso significa disminuir precios", profundizó en su análisis. Por último, Khosla también aseguró que los títulos universitarios perderán su utilidad actual. "Ni siquiera necesitarás el título de ingeniería, a menos que tu pasión sea aprender", sentenció.