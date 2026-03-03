Pampa Energía cerró un 2025 al alza: fuerte salto en generación eléctrica y expansión de reservas en Vaca Muerta

La compañía liderada por Marcelo Mindlin presentó sus resultados del cuarto trimestre. Con una facturación anual de u$s2.000 millones, destacó el crecimiento del 28% en sus reservas de hidrocarburos y un hito financiero en el mercado internacional de deuda.

Con el autoabastecimiento de gas en sus centrales y la expansión en Rincón de Aranda, Pampa Energía cerró un 2025 con indicadores positivos en todas sus áreas.

En un contexto de reconfiguración para el sector energético nacional, Pampa Energía presentó sus resultados financieros y operativos correspondientes al cuarto trimestre de 2025. El balance refleja una consolidación en sus dos unidades de negocios principales: la generación eléctrica y la explotación de hidrocarburos en Vaca Muerta , donde la empresa logró incrementar sus reservas de manera significativa.

Durante el último tramo del año, la compañía alcanzó un EBITDA ajustado de u$s230 millones , lo que representa un crecimiento interanual del 26% . Este desempeño fue traccionado especialmente por el segmento de generación, que aportó u$s111 millones al flujo operativo, un 28% por encima de lo registrado en el mismo periodo de 2024.

El crecimiento en la generación de energía se fundamentó en la optimización operativa y, fundamentalmente, en la estrategia de autoabastecimiento de gas para sus centrales térmicas, con foco en las plantas de Loma de la Lata y Genelba .

Al respecto, Gustavo Mariani , CEO de Pampa Energía, vinculó estos resultados a las recientes transformaciones regulatorias. "La implementación de los nuevos lineamientos en generación representa un paso importante en la normalización del mercado eléctrico. Contar con reglas más claras mejora la previsibilidad del sector y crea un marco más adecuado para impulsar inversiones", destacó el directivo ante los inversores.

En el segmento de petróleo y gas , los números de la compañía muestran una expansión agresiva. La producción total experimentó un incremento del 32% respecto al cuarto trimestre de 2024. Sin embargo, el dato más relevante para la sostenibilidad del negocio fue el aumento de las reservas probadas , que escalaron un 28% interanual hasta alcanzar los 296 millones de barriles equivalentes .

Este avance permitió a Pampa extender su horizonte de reservas de 8 a 10 años. Según informó la firma, durante 2025 se logró reponer reservas por una cantidad equivalente a tres veces la producción anual. En cuanto a los proyectos estratégicos, el desarrollo de Rincón de Aranda —su activo estrella en la formación no convencional— se mantiene en su etapa inicial, avanzando según el cronograma de expansión previsto.

Facturación récord y solidez financiera

En términos de ingresos, Pampa Energía registró ventas por u$s507 millones en el trimestre (+16% interanual), lo que llevó la facturación acumulada de todo el ejercicio 2025 a aproximadamente u$s2.000 millones, un 7% más que el año anterior.

La solidez del balance le permitió a la empresa ejecutar una maniobra financiera de largo aliento en noviembre pasado. Pampa emitió un bono internacional por u$s450 millones con una tasa de 7,75% y un plazo de 12 años. La operación marcó un hito para el sector privado argentino por su extensión, permitiendo que el perfil de vencimientos promedio de la deuda de la compañía se estire a casi ocho años. Esta liquidez garantiza la continuidad del plan de inversiones manteniendo la disciplina fiscal.