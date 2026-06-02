Chevron presentó un megaproyecto en el RIGI: apuesta u$s13.800 millones a Vaca Muerta

La petrolera estadounidense solicitó su ingreso al régimen para desarrollar el área El Trapial. La inversión supera todos los proyectos presentados hasta ahora y refuerza el protagonismo de Vaca Muerta.

Chevron solicitó ingresar al RIGI con una inversión de u$s13.800 millones para desarrollar El Trapial en Vaca Muerta. Es el proyecto más grande presentado hasta ahora bajo el régimen.

La petrolera estadounidense Chevron redobló su apuesta por Argentina y presentó una solicitud para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con un proyecto de u$s13.800 millones destinado al desarrollo del área El Trapial, en Neuquén . Se trata de la inversión más grande presentada hasta el momento bajo ese esquema por un privado -solo superado por YPF con u$s25.000 millones- y también de la mayor apuesta individual realizada por la compañía en sus más de dos décadas de presencia en el país.

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La iniciativa representa un nuevo respaldo internacional al potencial de Vaca Muerta y al proceso de expansión que atraviesa la industria de hidrocarburos no convencionales. Además, se suma a una serie de proyectos energéticos que buscan aprovechar los beneficios del RIGI para acelerar inversiones vinculadas al petróleo, el gas y la infraestructura exportadora.

"Chevron reconoce los esfuerzos del Gobierno argentino por los importantes avances logrados para el desarrollo de los recursos energéticos de la Argentina. Marcos como el RIGI, que contribuyen a la previsibilidad regulatoria e incentivan las decisiones de inversión a largo plazo, son pasos clave para la industria energética", señaló la compañía al confirmar la presentación.

Chevron mantiene operaciones en Argentina desde hace 26 años y ya acumula inversiones superiores a los u$s10.000 millones. Su desembarco en el país se produjo en 1999, cuando adquirió la empresa San Jorge, una operación que le permitió ingresar al negocio petrolero local y posicionarse como uno de los principales actores internacionales del sector.

Sin embargo, el punto de inflexión llegó en 2013, cuando selló un acuerdo con YPF para desarrollar Loma Campana, en Vaca Muerta . En aquel momento, el potencial productivo de la formación neuquina todavía estaba en etapa de validación y el desarrollo del shale argentino era una apuesta de alto riesgo.

Trece años después, Loma Campana se convirtió en el principal yacimiento no convencional del país, con una producción cercana a los 100.000 barriles diarios. Chevron posee el 50% de participación en ese activo junto a YPF.

La compañía también opera directamente el área El Trapial, donde actualmente produce alrededor de 7.000 barriles diarios, además de mantener actividad exploratoria en Narambuena y Loma del Molle.

chevron argentina La magnitud de la inversión convierte a El Trapial en el proyecto más importante presentado hasta ahora dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.

El mayor proyecto presentado bajo el RIGI

La magnitud de la inversión convierte a El Trapial en el proyecto más importante presentado hasta ahora dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.

El monto supera ampliamente los compromisos anunciados previamente por otras compañías energéticas y refleja la creciente confianza de los grandes operadores internacionales en el potencial exportador de Vaca Muerta.

La iniciativa llega además en un momento en el que Argentina busca consolidar su transformación energética. Durante 2025, el país alcanzó un superávit energético récord impulsado por el crecimiento del shale oil y el shale gas, mientras que las exportaciones de hidrocarburos continúan ganando participación dentro del comercio exterior argentino.

La expansión de la producción en Neuquén aparece como uno de los principales motores de ese proceso.

Las señales que anticipaban el anuncio

La presentación ante el RIGI no tomó por sorpresa al mercado. Durante los últimos meses, los principales ejecutivos de Chevron habían manifestado públicamente su interés por ampliar inversiones en Argentina si se mantenían las condiciones regulatorias y macroeconómicas.

En marzo, durante la conferencia energética CERAWeek realizada en Houston, el CEO global de la compañía, Mike Wirth, destacó los cambios implementados por el Gobierno nacional en materia de inversión y desarrollo energético.

"En el caso de la Argentina, el verdadero desafío ha radicado más bien en el entorno externo, concretamente en el clima de inversión: las rigideces de la legislación laboral, las restricciones a la importación de equipos y las limitaciones a la exportación de la producción. Bajo la administración del presidente Milei, estos aspectos se han abordado de manera sistemática, y ya estamos observando un progreso tangible", afirmó.

El ejecutivo también destacó el potencial geológico de Vaca Muerta y aseguró que la producción podría continuar creciendo si se sostienen las condiciones actuales de inversión.

Posteriormente, durante la Argentina Week realizada en Nueva York, el vicepresidente de Chevron Corporation, Mark Nelson, reforzó ese mensaje y definió al país como un actor estratégico para abastecer la creciente demanda mundial de energía.