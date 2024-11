Azul Moreno, experta en Extracción Directa de Litio: "Los pozos no rentables de petróleo y gas pueden producir litio"

Zelandez es una empresa de capitales neozelandeses que tiene operaciones en Canadá, Bolivia, Argentina y Chile. El año pasado se expandió a Estados Unidos. “Desde la selección de DLE hasta la supervisión de la perforación, estamos comprometidos con el desarrollo de las mejores prácticas en materia de litio”, aseguran desde la firma, fundada en 2018 por el ex petrolero Gene Morgan y su amigo Clint Van Marrewijk, especialista en servicios financieros.

Entre los clientes de Zelandez figuran Río Tinto, POSCO, Arcadium Lithium, Eramet, Lake Resources, Lítica, Galan y Albermale, entre otros. “Produzca más litio, con menos impacto al medio ambiente y menos costos utilizando nuestros sensores inteligentes y herramientas de control especializadas”, prometen. Hasta el “Señor Litio” se refirió a esta revolucionaria tecnología. “Nos encontramos en medio de una década de escasez de suministro de litio, por lo que las plantas modulares de Zelandez tiene todo el sentido del mundo”, dijo Joe Lowry.

En el evento del litio realizado en el Golden Center de Parque Norte, Azul Moreno brindó una clase magistral de extracción directa de litio, en representación de la compañía, que captó la atención de decenas de asistentes. Al bajar del escenario, respondió las preguntas de este medio.

image.png

Periodista: ¿De qué se trata la DLE y qué beneficios tiene en comparación a otros métodos de obtención de litio?

Azul Moreno: El litio lo podemos extraer de dos tipos de fuentes: roca dura o espodumeno, por ejemplo, en Australia, o de salmueras todos los salares de Sudamérica, como los de Argentina, ubicados en La Puna. Históricamente la extracción se venía haciendo en piletas de evaporación solar, tanto en Chile como en Argentina. Pero en los últimos años hubo mucha inversión para desarrollar nuevas tecnologías, las llamadas Extracción Directa de Litio o DLE (Direct Lithium Extraction). Hoy hay distintos tipos de tecnologías basadas en distintos principios como intercambio iónico, absorción, extracción con solventes, cada una tiene sus ventajas y sus desventajas, pero básicamente lo importante es que para cada proyecto uno evalúe cómo se desempeña su salmuera en particular, con sus características, y cuál es la más eficiente para ese proyecto.

Periodista: ¿Qué ventajas tiene la Extracción Directa de Litio comparada con el procesamiento de las salmueras con piletas de evaporación?

Azul Moreno: Para poder procesar una salmuera en piletas de evaporación, principalmente necesitas estar en La Puna, necesitas que tu salmuera esté en un lugar árido donde tenés un alto ratio de evaporación y no tenés precipitaciones. Y además la salmuera tiene que tener un contenido mínimo de litio para que sea rentable, porque si no tenés que tener a la salmuera concentrada en las piletas por muchos años, para que llegue al nivel que se necesita para procesarlo. En cambio, en el caso de la Extracción Directa de Litio se puede trabajar con concentraciones de litio en las salmueras de origen mucho más bajas. Pero por otro un lado, también podés trabajar con otras fuentes de salmueras, no solamente las que provienen de salares. O sea, salmueras geotermales o salmueras de pozos de petróleo.

Periodista: La ecuación económica es fundamental para que elegir esta tecnología…

Azul Moreno: Es otra de las ventajas del DLE, que te va a permitir desbloquear recursos de salmueras que hoy es no económico extraer litio de ahí. Se te abre un abanico de fuentes de donde podés obtener esas salmueras. En el caso de Argentina, principalmente se va a explotar litio de las salmueras de salares, salmueras continentales. Pero tenemos ciertos salares con buenas concentraciones de litio que se pueden utilizar piletas de evaporación solar. En cambio, si tenés otros salares con bajas concentraciones de litio y alta concentración de impurezas, para poder explotarlos en forma rentable, que sí o sí van a necesitar la Extracción Directa de Litio.

Litio Salar de Vida Catamarca Arcadium.jpg

Periodista: La tecnología DLE tiene muchos años de utilización, por ejemplo, con la ex Livent (Arcadium Lithium) ahora de Río Tinto en el proyecto Fénix en Catamarca, pero ahora está en su apogeo con la coreana POSCO y la francesa Eramet Sudamericana. ¿Se está yendo directamente a este sistema?

Azul Moreno: Sí, la industria está yendo a este nuevo sistema de Extracción Directa de Litio por dos razones principalmente. Una puede ser una razón política, la toma decisiones, los alineamientos públicos, como por ejemplo en el caso de Chile. Chile no habilita nuevas operaciones y proyectos de litio con piletas de evaporación. Entonces sí o sí tenés que ir a DLE.

Periodista: ¿Por qué lo hacen?

Azul Moreno: Por una cuestión ambiental, el salario de Atacama se viene explotando hace 30 o 40 años y en los últimos años se está viendo a través de muchos estudios hidrogeológicos que muestran que se están agotando o reduciendo las reservas de litio. Entonces, prefieren utilizar Extracción Directa de Litio.

Periodista: ¿Que otra razón hay para utilizar DLE?

Azul Moreno: La otra es la limitante externa, desde el punto de vista técnico. Ahora se va a poder utilizar recursos que antes no eran rentables. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, desde hace dos años, hubo una motivación muy fuerte desde el gobierno de empezar a obtener el litio internamente. Y ahí no tienen recursos de salares en La Puna. Tienen muchos recursos de salmueras de litio, de pozos de petróleo, y sí o sí en estos casos necesitas Extracción Directa de Litio.

image.png

Periodista: Desde el punto de vista del uso del agua, ¿también tiene alguna mejora este sistema o no?

Azul Moreno: El tema del agua es bastante interesante. En el caso de las piletas de evaporación solar se extrae la salmuera de los pozos, se deja cierto tiempo en las piletas de evaporación solar para que se concentre y el agua, obviamente, se evapora por la radiación solar. Pero la perdiste porque se evaporó. O sea, se logra la concentración del litio en la salmuera por evaporación solar, pero el agua la perdiste porque no retorna nunca a circuito de producción. Solo retorna al ciclo hidrológico del agua. Con DLE en la etapa de concentración del litio se recupera una corriente de agua automáticamente en el proceso por que la recirculás. Si se hace una huella hídrica del proyecto sobre el consumo neto de agua, al utilizar DLE seguramente la huella hídrica es menor, que si utilizás piletas de evaporación.

Periodista: ¿De cuánto?

Azul Moreno: para medirlo se utilizan metros cúbicos de agua por tonelada de carbonato de litio que se produce. Ese es el ratio, aunque las tecnologías de Extracción Directa de Litio tienen rangos muy variables. Las mejores te van a decir que tienen entre 20 y 30 metros cúbicos de agua por tonelada. Incluso hay algunas que consumen menos, pero el promedio está más o menos en eso.

Periodista: Hoy la industria del litio está atravesada por una preocupación: el bajo precio de la tonelada. ¿Afecta a que las empresas tomen decisiones, evalúen las nuevas tecnologías para aplicar?

Azul Moreno: La situación actual y el mercado van de la mano. En los últimos años hubo mucha inversión para desarrollar nuevas tecnologías. Esas inversiones se vieron frenadas en el último año por la situación del mercado, por el precio de venta del carbonato de litio y del hidróxido. Esto frenó un poco el desarrollo tecnológico y un poco también a los proyectos porque muchos dependen de inversiones externas. Hay empresas grandes que tienen dinero para realizar su propia inversión, para su propia planta, pero otras sí necesitan de una inversión externa.

Periodista: ¿Y en qué pasa en general con los proyectos?

Azul Moreno: El precio de mercado de litio te puede habilitar o no que ciertos proyectos sean rentables. Si tu costo de producción es mayor al precio que podés vender en el mercado, obviamente que no es rentable por ningún lado. Y los proyectos van a depender cuánto es su costo de producción de la tecnología que utilicen y de la calidad de la salmuera original. Si vos tenés una salmuera de muy alta calidad, seguramente vas a poder tener costos operativos, por ejemplo de u$s4.000 por tonelada, y un precio de venta de u$s11.000 por tonelada, ahí te cierran los números. Si vos tenés una salmuera que tiene una concentración muy baja de litio y muy alta de impurezas, el costo de producir, tu costo operativo, seguramente va a ser más alto y puede ser que estos proyectos no sean viables. Ahí es donde pueden entrar en juego las tecnologías. Si lográs encontrar una tecnología para tu proyecto que te permita que con una salmuera de no tan buena calidad, igual tengas buenos costos de producción, en ese caso sí van a ser viables proyectos que quizás hoy están bajo la lupa.

Periodista: Entonces es un buen momento para tomar la decisión de adoptar una nueva tecnología…

Azul Moreno: Sí, totalmente. Las tecnologías de Extracción Directa de Litio son muy diferentes, consumen diferente cantidad de energía de reactivos y, por ejemplo, eso es muy importante en un proyecto en La Puna. La energía es muy cara porque normalmente se produce in situ, se produce el mismo proyecto, y el costo de reactivos es muy caro porque tenemos que sumarle el costo de transporte, lo cual es muy caro también.

Periodista: ¿Se ahorra energía con el sistema DLE?

Azul Moreno: La evaporación solar se haces gratis, la hace el sol, el sol trabaja por vos y no le pagas. En cambio, en la Extracción Directa de Litio sí hay que aportar energía al proceso de extracción selectiva y para concentrarlo después, también. Sin embargo, las extracciones directas de litio son más eficientes, tienen mayor recuperación de litio que las piletas (en promedio 40%-50%) y en algunos casos pueden llegar hasta 80%. Eso significa que con la misma cantidad de salmuera de origen se puede producir el doble, vendés el doble y tenés el doble de ganancia, con la misma energía.

Periodista: ¿Cómo se hace para obtener litio de un pozo de petróleo o gas?

Azul Moreno: Al contrario de lo que se piensa, el litio es un componente muy abundante en el mundo. En el agua de mar hay litio, lo que pasa es que está en concentraciones muy bajitas y no es rentable extraerlo de ahí. Pero existen ciertas formaciones rocosas que tienen un alto contenido de litio, como los pozos de petróleo que tiene litio. Ese litio se ha disuelto, ha pasado a solución acuosa, a una salmuera que se obtiene del pozo y puede tener un contenido de litio interesante. En Estados Unidos, la formación Smackover, al suroeste de Arkansas, por ejemplo, tiene contenidos de litio de 400 o 500 miligramos por litro, lo cual es altísimo. Acá en Argentina, en la formación Palmares en Formosa, se ha instalado una planta como de demostración con Extracción Directa de Litio y producción de carbonato de litio de pozos de petróleo.

Periodista: ¿Son pozos que están en actividad o ya fueron abandonados?

Azul Moreno: Son pozos depletados, acuíferos salinos o reservorios, que producen mucha agua, y esa agua es la que puede contener litio. Quizás hoy para una petrolera ya no es rentable producir petróleo o gas de ese pozo, porque produce 90% de agua, pero esa agua tiene litio. Hoy todas las grandes empresas de Oil&Gas en Estados Unidos, como por ejemplo ExxonMobil, está buscando producir litio a partir del agua producida de sus pozos de petróleo.

Periodista: ¿Qué perspectiva observa para la industria del litio argentina de acá al 2030?

Azul Moreno: Argentina tiene todas las oportunidades, los mejores recursos de salmuera. Este último año se abrió bastante la industria, se generaron muchas buenas condiciones para las inversiones, para que se desarrollen los proyectos, y creo que todo se está moviendo en ese sentido. Se está desarrollando talento local, proveedores locales para apoyar al desarrollo de los proyectos. El tema del valor de mercado es algo externo a nosotros, nos afecta en los costos de los proyectos y la viabilidad, para sean competitivos con otros proyectos en el resto del mundo. Si nosotros tenemos las reglas del juego claras y podemos acelerar estos proyectos, vamos a ser un actor súper importante del mundo. La ventana de oportunidades es ahora, los proyectos tienen que ponerse en marcha ahora, no en 10 años, no en 2030. En 2030 ya tenemos que estar posicionados como una potencia mundial del litio.