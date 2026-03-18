BHP apuesta por América Latina y pone a la Argentina en el mapa del cobre global

La minera global designó a Brandon Craig como nuevo CEO y anticipó que Estados Unidos, Chile y Argentina serán clave en la próxima etapa del negocio, marcada por el auge del cobre y la transición energética.

La gigante minera BHP Group anunció un cambio estratégico en su conducción global con la designación de Brandon Craig como nuevo director ejecutivo, en reemplazo de Mike Henry . El nombramiento se produce en un contexto de transformación profunda en la industria minera, atravesada por la creciente demanda de minerales críticos, especialmente el cobre.

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Desde Melbourne, donde la compañía tiene una de sus principales bases operativas, Craig dejó en claro que su gestión estará marcada por un giro hacia el continente americano. En particular, destacó el potencial de Estados Unidos, Chile y Argentina como ejes centrales del crecimiento futuro de la empresa.

El cambio de liderazgo en BHP llega en medio de lo que analistas y ejecutivos del sector describen como un cambio generacional en la minería. La electrificación de la economía, el desarrollo de energías renovables y la expansión de industrias vinculadas a la defensa están impulsando una demanda sostenida de minerales estratégicos.

En ese escenario, el cobre se posiciona como el recurso clave. Bajo la gestión de Henry, BHP se consolidó como el mayor productor mundial de este metal, que por primera vez pasó a representar la mayor parte de sus ganancias semestrales.

Craig anticipó que continuará con esa línea estratégica, apostando al desarrollo de los principales activos de la compañía. Además del cobre, mencionó al mineral de hierro, la potasa y el carbón como pilares de la operación global, aunque dejó en claro que el foco estará puesto en aquellos recursos vinculados a la transición energética.

América, el nuevo centro de gravedad

El nuevo CEO fue explícito al señalar que gran parte del potencial de crecimiento de BHP se encuentra en América. En esa región, la compañía ya cuenta con activos clave y proyectos en distintas etapas de desarrollo.

Uno de los ejemplos más relevantes es Escondida, en Chile, considerada la mayor mina de cobre del mundo, donde la empresa busca recuperar niveles de producción cercanos al millón de toneladas anuales.

En Estados Unidos, BHP participa como socio minoritario en el proyecto Resolution Copper, una iniciativa que apunta a convertirse en una fuente estratégica de cobre para ese país. El proyecto recibió recientemente respaldo del gobierno estadounidense, en el marco de una política más amplia de fortalecimiento de la seguridad económica y el abastecimiento de minerales críticos.

Pero es en Argentina donde aparece una de las apuestas más significativas a futuro. Según analistas del sector, la compañía avanza en el desarrollo de un nuevo complejo cuprífero que podría posicionar al país como un actor relevante en el mercado global del cobre.

Este movimiento se da en un contexto en el que Argentina busca atraer inversiones mineras de gran escala, apalancadas en cambios regulatorios y en el potencial geológico de la cordillera.

Crecimiento orgánico y cautela en adquisiciones

En su primera conferencia como CEO designado, Craig remarcó que su estrategia priorizará el crecimiento orgánico de los activos actuales antes que una expansión agresiva vía fusiones y adquisiciones.

Si bien no descartó este tipo de operaciones, dejó en claro que cualquier oportunidad deberá ser “extremadamente atractiva” para competir con el potencial interno de la compañía.

El ejecutivo también destacó el trabajo de sus antecesores. Señaló que Andrew Mackenzie había reducido el portafolio de la empresa a sus activos más competitivos, mientras que Henry avanzó en su desarrollo. Su desafío, según explicó, será consolidar y hacer crecer esos activos en una nueva etapa para la industria.

Geopolítica y minería: un vínculo cada vez más estrecho

El reposicionamiento de BHP no puede entenderse sin el nuevo contexto geopolítico global. Las tensiones entre potencias y la necesidad de asegurar el suministro de minerales críticos han llevado a los gobiernos occidentales a involucrarse cada vez más en el sector.

Craig subrayó este punto al afirmar que la importancia de la minería para la seguridad económica de los países “nunca ha sido tan grande ni tan comprendida”.

En este escenario, América Latina —y particularmente países como Chile y Argentina— aparecen como territorios estratégicos para el abastecimiento global de recursos clave.

Impacto para Argentina

La mención explícita de Argentina dentro de la estrategia de BHP refuerza las expectativas sobre el potencial minero del país, especialmente en el segmento del cobre.

En un contexto de necesidad de dólares y de búsqueda de nuevas fuentes de exportación, el desarrollo de grandes proyectos mineros podría convertirse en un factor determinante para la economía argentina en los próximos años.

Sin embargo, el avance de estas iniciativas también plantea desafíos en términos de infraestructura, regulación y licencia social, aspectos que serán clave para transformar el interés inversor en proyectos concretos.