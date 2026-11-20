El bitcoin perdió más del 10% en una semana y crecen las dudas sobre su recuperación. Mientras algunos analistas ven oportunidades de compra, otros advierten por nuevos riesgos.

El Bitcoin acumula fuertes pérdidas y los analistas debaten si la corrección abre oportunidades de compra o anticipa nuevas caídas.

El Bitcoin (BTC) atraviesa una nueva etapa de fuertes caídas y el mercado de criptomonedas enfrenta un escenario de incertidumbre , condicionado por la política monetaria de Estados Unidos, la salida de capitales de los activos de riesgo y las perspectivas de la economía global. Sin embargo, entre los analistas comienza a abrirse un debate sobre la profundidad de la corrección y las posibilidades de recuperación de los precios.

La principal criptomoneda llegó a cotizar por debajo de los u$s64.000 durante la jornada del jueves 19 de noviembre , mientras que el Ethereum (ETH) buscaba sostenerse por encima de los u$s1.800. Ambos activos acumulaban pérdidas superiores al 10% en los últimos siete días, en medio de un retroceso que también alcanzó a buena parte de las monedas digitales alternativas.

La pregunta que empieza a ganar espacio entre los inversores es si el bitcoin todavía tiene margen para profundizar su caída o si los precios actuales representan una oportunidad para posicionarse de cara a una recuperación. Las respuestas no son uniformes: mientras firmas como Grayscale mantienen una perspectiva favorable a mediano y largo plazo , otros participantes del mercado advierten que las condiciones macroeconómicas podrían prolongar la presión bajista. Bolsamania.com+1

Uno de los análisis más optimistas proviene de Zach Pandl, director de investigación de Grayscale , la firma especializada en inversiones en activos digitales. El especialista considera que las fuertes pérdidas registradas recientemente generaron condiciones favorables para los inversores dispuestos a mantener posiciones durante un período prolongado.

"Consideramos que los fundamentales de los activos digitales presentan una situación sólida y que los precios actuales representan oportunidades de entrada muy atractivas", sostuvo Pandl, según declaraciones recogidas por Bolsamanía.

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El argumento de Grayscale se apoya en que, más allá de las fluctuaciones de corto plazo, continúan avanzando tendencias estructurales del mercado de criptomonedas. Entre ellas, la firma destaca la creciente adopción institucional de las stablecoins, monedas digitales que buscan mantener una cotización estable, y de los activos tokenizados.

Pandl también identifica un factor favorable en los déficits fiscales, debido a que considera que pueden sostener la demanda de activos alternativos utilizados como reserva de valor.

Desde esa perspectiva, las pérdidas recientes no necesariamente implican un deterioro de las posibilidades de crecimiento del sector. Por el contrario, la caída de las cotizaciones podría permitir el ingreso de nuevos inversores a valores inferiores a los registrados anteriormente.

No obstante, Grayscale no establece en el análisis citado un precio objetivo concreto para el bitcoin ni una fecha para el eventual repunte. Su posición favorable se concentra en las oportunidades de mediano y largo plazo, sin descartar que continúe la volatilidad en el futuro inmediato.

La Reserva Federal y las tasas de interés, los principales riesgos para las criptomonedas

El principal obstáculo para una recuperación del bitcoin aparece fuera del propio mercado de las criptomonedas. Los analistas advierten que la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) podría continuar afectando las cotizaciones durante los próximos meses.

Las actas de la reunión que el Comité Federal de Mercado Abierto celebró el 27 y 28 de octubre reforzaron las expectativas de un endurecimiento monetario para contener la inflación.

De acuerdo con la información difundida por Bolsamanía, los mercados llegaron a asignar una probabilidad superior al 90% a una nueva suba de las tasas de interés en diciembre. También aumentaron las expectativas de incrementos adicionales en enero y marzo de 2027.

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El gobernador de la Fed Christopher Waller defendió la posibilidad de aplicar medidas más contundentes para combatir la inflación e incluso planteó evaluar un aumento de 50 puntos básicos en diciembre, en lugar de los 25 puntos que suelen contemplarse en un ajuste más gradual.

La posibilidad de mantener tasas elevadas repercute directamente sobre el atractivo de las criptomonedas. En particular, el incremento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a diez años, que volvieron a superar el 5%, introduce una competencia para activos como el bitcoin, que no generan intereses.

En este escenario, Wintermute, firma especializada en la provisión de liquidez para activos digitales, identifica a los datos macroeconómicos estadounidenses y sus consecuencias sobre las tasas como los factores centrales detrás de la presión vendedora.

La lectura plantea un escenario diferente del optimismo de Grayscale. Mientras las condiciones financieras continúen siendo restrictivas, una recuperación sostenida de los precios podría encontrar dificultades, incluso si las valuaciones resultan atractivas para determinados inversores.

El impacto de la inteligencia artificial sobre el precio del bitcoin

Otro de los elementos que aparecen en las perspectivas del mercado es la relación entre las criptomonedas y las empresas tecnológicas vinculadas con la inteligencia artificial (IA).

Según Grayscale, parte de las ventas recientes de activos digitales respondió al efecto contagio provocado por las correcciones de compañías relacionadas con esa tecnología, entre ellas Nvidia.

La explicación está vinculada con el comportamiento de los fondos de inversión orientados al crecimiento, que mantienen posiciones tanto en acciones tecnológicas como en criptomonedas. Ante un deterioro de las perspectivas del sector, estos inversores redujeron su exposición al riesgo.

La firma también advierte que existen conexiones entre ambas actividades desde el punto de vista de la infraestructura. Algunas empresas dedicadas a la minería de bitcoin pueden ofrecer capacidad de procesamiento informático a compañías de inteligencia artificial, lo que vincula sus perspectivas de negocio.

Por esa razón, una revisión a la baja de las expectativas de inversión en IA podría afectar tanto a los proveedores de infraestructura como al propio mercado de Bitcoin.

Sin embargo, Grayscale también contemplaba la posibilidad de que la salida a bolsa de Anthropic, prevista para el 19 de noviembre, contribuyera a revitalizar el interés de los inversores por los activos de riesgo. Esa expectativa formaba parte de su análisis previo al debut bursátil y no constituía una garantía de recuperación.

¿Es momento de comprar Bitcoin o puede seguir cayendo?

La intensidad de las últimas pérdidas también dejó señales relevantes desde el análisis técnico. Grayscale destaca que el bitcoin llegó a perder su media móvil de 200 sesiones, un indicador utilizado para evaluar las tendencias de largo plazo.

La combinación de ese movimiento con un retroceso semanal superior al 10% representa una situación poco frecuente en la historia del activo.

Los indicadores internos de la gestora mostraron, además, un desplazamiento acelerado desde niveles de sobrecompra hacia niveles de sobreventa. Esta última condición puede despertar el interés de inversores que buscan aprovechar precios deprimidos, aunque no confirma por sí sola un cambio de tendencia.

En paralelo, Grayscale identificó salidas de capital desde las stablecoins hacia monedas tradicionales, un movimiento que, según Pandl, se aceleró después del hackeo sufrido por Binance a finales de octubre.

El especialista considera que algunas monedas estables que cumplen con el marco regulatorio estadounidense, como USDC, mantienen un perfil de riesgo reducido y podrían volver a captar fondos.

De esta manera, las perspectivas para el mercado de criptomonedas presentan dos escenarios. La visión favorable de Grayscale se sostiene en las tendencias de adopción y en las valuaciones alcanzadas después de las caídas. En cambio, las advertencias de Wintermute ponen el foco en las tasas de interés y el endurecimiento de las condiciones financieras.

La evolución de la inflación estadounidense, las próximas decisiones de la Fed y el comportamiento de los flujos de capital aparecen así como variables centrales para determinar si el bitcoin logra iniciar una recuperación o continúa bajo presión.