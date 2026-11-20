Más de 100 templos porteños participarán de la décima edición de La Noche de los Templos, con actividades gratuitas y música en vivo.

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para celebrar la décima edición de la Noche de los Templos , una propuesta que invita a recorrer espacios religiosos de distintos credos y conocer sus tradiciones, su historia y su patrimonio cultural.

El evento tendrá lugar el sábado 28 de noviembre y contará con la participación de más de 100 templos porteños. La jornada comenzará a las 20 horas y tendrá entrada libre y gratuita .

La iniciativa busca celebrar la diversidad cultural y religiosa de la Ciudad y acercar a vecinos y visitantes a comunidades que habitualmente no conocen. Durante la noche habrá visitas guiadas, música en vivo, meditaciones, exposiciones de arte, muestras de indumentaria típica y obras teatrales , entre otras actividades.

La Noche de los Templos 2026 será el sábado 28 de noviembre, desde las 20 , en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires. En su décima edición, más de 100 espacios abrirán sus puertas para compartir sus tradiciones, su arquitectura, su historia y distintas expresiones culturales vinculadas con sus comunidades de fe.

La propuesta es gratuita y no requiere una entrada general para participar. Los visitantes podrán organizar su recorrido por cuenta propia, elegir los templos que más les interesen y aprovechar las actividades que se desarrollarán en cada lugar. La programación contempla distintas experiencias, desde propuestas artísticas y musicales hasta encuentros, visitas y actividades vinculadas con la espiritualidad.

La iniciativa reúne a iglesias, sinagogas, mezquitas, monasterios y otros espacios religiosos que forman parte del entramado cultural porteño. La idea es que quienes participen puedan conocer las tradiciones de distintos credos, acercarse a su patrimonio y descubrir la diversidad de comunidades que conviven en Buenos Aires. La programación y el mapa de templos se pueden consultar en el sitio oficial de La Noche de los Templos.

Cómo son los circuitos guiados

Además de la posibilidad de recorrer los templos por cuenta propia, habrá circuitos guiados gratuitos que permitirán visitar varios espacios cercanos entre sí durante la misma noche. Los recorridos tendrán salidas a las 20.30, 21 y 22, según el circuito, y comenzarán en el primer templo indicado para cada itinerario.

Entre las propuestas se encuentran recorridos por San Cristóbal, Palermo, el casco histórico y la zona de Belgrano, entre otros sectores de la Ciudad. Los itinerarios permiten conocer diferentes expresiones religiosas en una misma caminata, con paradas en templos que comparten cercanía geográfica pero tienen tradiciones y características particulares.

La organización recomienda llegar 15 minutos antes del horario de salida al primer punto de cada recorrido. Las visitas son gratuitas y no requieren inscripción previa, aunque es aconsejable revisar la información actualizada en el mapa oficial para conocer los puntos de partida, las actividades y posibles modificaciones de la programación.

Guía de recomendados

La Noche de los Templos ofrece distintas propuestas según los intereses de quienes participan. La guía oficial organiza las actividades en categorías como religión, gastronomía, música y cultura, para que cada visitante pueda armar su propio itinerario y elegir qué espacios recorrer durante la noche.

Entre los recomendados se encuentra el Centro de Meditación Kadampa, que propone meditaciones guiadas y charlas para conocer las prácticas y enseñanzas del budismo kadampa. También se destaca el Gran Templo Paso, donde se realizará una ceremonia de Havdalá, que marca la culminación del Shabat, acompañada por instrumentos musicales y expresiones en hebreo y español.

En el apartado musical, la programación contempla recitales y propuestas vinculadas con el patrimonio artístico de los templos. Entre las actividades anunciadas se encuentran conciertos de órgano en la Parroquia San Agustín, en Recoleta, y en la Capilla del Colegio La Salle, en el barrio de Congreso. Estas propuestas permiten combinar el recorrido religioso con la música y la arquitectura de distintos espacios porteños.

La guía de recomendados y el mapa interactivo permiten conocer las actividades que tendrá cada templo, sus horarios y las propuestas que se desarrollarán durante la noche. De esta manera, quienes quieran participar podrán organizar el recorrido con anticipación y elegir entre las distintas experiencias que ofrece esta edición.