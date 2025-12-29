Secretaría de Energía actualiza remuneraciones y reglas del mercado eléctrico mayorista y fijan precios estacionales para el verano 2026

Las medidas fueron oficializadas por la secretaría de Energía, que redefinió los pagos a la generación no contractualizada y estableció los precios de referencia de la electricidad que se trasladarán a las tarifas entre enero y abril del próximo año.

Hasta marzo de este año, el precio spot de energía es de 160,2 USD/MWh.

El Ministerio de Economía , a través de la Secretaría de Energía , oficializó este lunes dos resoluciones clave que avanzan en el proceso de normalización del mercado eléctrico mayorista , con impacto en las transacciones económicas desde diciembre de 2025 y en los cuadros tarifarios que regirán durante el verano de 2026 .

Las medidas, publicadas en el Boletín Oficial , se enmarcan en la emergencia del sector energético nacional , prorrogada hasta julio de 2026, y en el esquema de readecuación progresiva de precios impulsado por el Gobierno para reflejar los costos reales de abastecimiento y garantizar la sustentabilidad del sistema eléctrico .

Mediante la Resolución 602/2025 , la Secretaría de Energía sustituyó los anexos de la Resolución 483/2025 y actualizó las remuneraciones de la generación no contractualizada en el mercado eléctrico mayorista (MEM) y en el MEM del sistema Tierra del Fuego , con vigencia a partir de las transacciones económicas correspondientes a diciembre de 2025 .

La norma se adecua a las Reglas para la Normalización del MEM , aprobadas por la Resolución 400/2025 , que establecieron una primera etapa de “generación asignada” para el abastecimiento de la demanda estacionalizada y delimitaron el régimen de “generación al spot” para las unidades sin contratos vigentes.

En ese marco, se definió un régimen remuneratorio específico para la generación del Estado nacional , como Salto Grande , las centrales térmicas General San Martín y General Belgrano , la generación gestionada por energía argentina sociedad anónima (Enarsa) y los ciclos combinados alcanzados por acuerdos previos, hasta su progresiva incorporación al mercado spot .

Asimismo, la resolución dispuso mantener sin cambios la remuneración vigente de los complejos hidroeléctricos Alicurá, El Chocón–Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila, que se encuentran alcanzados por el proceso de privatización definido por el ministerio de Economía, con el objetivo de resguardar la neutralidad regulatoria y la continuidad operativa durante la transición.

Además, se fijó en $14.381 por megavatio hora el precio spot para la valorización de las regalías hidroeléctricas y de los servicios de reserva de corto plazo en el MEM, valor que regirá desde diciembre de 2025.

Precios estacionales de la electricidad para el verano

En tanto, la Resolución 604/2025 estableció los precios de referencia de la potencia y de la energía eléctrica que se aplicarán entre el 1° de enero y el 30 de abril de 2026 para los agentes distribuidores del MEM y del MEM del sistema Tierra del Fuego.

La norma fija el precio estabilizado de la energía, el precio de referencia de la potencia y los valores de los servicios adicionales, que deberán ser incorporados en los cuadros tarifarios de las distribuidoras, junto con el precio estabilizado del transporte, conforme a la regulación vigente.

La resolución también ratifica que los usuarios residenciales de ingresos bajos y medios continuarán recibiendo bonificaciones sobre el precio mayorista, de acuerdo con el esquema de subsidios focalizados, mientras que los usuarios de mayores ingresos afrontarán el costo pleno del suministro eléctrico.

Marco de emergencia y transición regulatoria

Ambas resoluciones se dictaron en el contexto de la emergencia energética y económica, declarada por los decretos 55/2023 y 70/2023, y forman parte del proceso de ordenamiento gradual del sector eléctrico, orientado a consolidar un funcionamiento más competitivo, previsible y económicamente sustentable.

Las medidas llevan la firma de la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, y fueron notificadas a la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico (Cammesa), al ente nacional regulador de la electricidad (Enre) y a las empresas distribuidoras y entes reguladores provinciales.