Central Puerto desembarca en Vaca Muerta y proyecta inversiones por u$s600 millones en shale oil

La principal generadora eléctrica del país acelera su diversificación hacia petróleo y gas. La compañía adquirió bloques en Neuquén y prepara perforaciones piloto con apoyo de una firma estadounidense.

Vaca Muerta es hoy el corazón productivo del sector energético en la Argentina.

Central Puerto confirmó su ingreso formal al negocio petrolero con una apuesta fuerte sobre Vaca Muerta, donde proyecta inversiones por unos u$s600 millones para desarrollar activos de shale oil en la Cuenca Neuquina.

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La compañía adquirió el 100% de las acciones de Patagonia Energy SA (PESA), titular de los bloques Aguada del Chivato y Aguada Bocarey, ubicados en la ventana petrolera de Vaca Muerta.

La operación se concretó por u$s50 millones e incluye una licencia de explotación vigente hasta mayo de 2031.

Los activos abarcan más de 27.000 acres en una de las zonas con mayor potencial de shale oil de la formación neuquina.

El desembarco marca un cambio estratégico para la empresa, históricamente enfocada en generación eléctrica. “Vaca Muerta es una apuesta fuerte para diversificar la compañía. Ya somos el principal generador eléctrico del país, pero vemos oportunidades donde podemos aprovechar nuestra experiencia, y el petróleo es uno de ellos”, afirmó Fernando Bonnet ante inversores.

central puerta El desembarco de central Puerto en Vaca Muerta marca un cambio estratégico para la empresa, históricamente enfocada en generación eléctrica.

La tesis de inversión se apoya en varios factores, entre ellos el bajo costo de ingreso por acre, la cercanía con áreas productivas que reducen el riesgo geológico y la disponibilidad de infraestructura operativa existente.

Entre los activos disponibles aparece una planta de tratamiento de petróleo con capacidad para 1.900 barriles diarios.

Perforaciones piloto y apoyo estadounidense

La compañía ya trabaja en una etapa inicial de reducción de riesgos antes de avanzar hacia desarrollos masivos.

El plan contempla la perforación de dos o tres pozos piloto orientados a confirmar recursos y evaluar el potencial productivo de las áreas adquiridas.

Para esa etapa, Central Puerto contará con el apoyo técnico de una empresa estadounidense especializada en shale.

“Estamos trabajando con una empresa estadounidense para desarrollar la fase principal de perforación para los dos pilotos”, señaló Bonnet.

En paralelo, la empresa mantiene conversaciones con el Gobierno de Neuquén para avanzar con autorizaciones regulatorias y definiciones técnicas necesarias para el desarrollo.

El desafío de ingresar al negocio upstream

Desde la compañía reconocen que el ingreso al sector petrolero implica un cambio profundo para una firma vinculada históricamente a generación eléctrica.

Por eso, la prioridad inicial estará centrada en adquirir experiencia operativa y reducir riesgos técnicos antes de acelerar inversiones de mayor escala.

“Nuestro plan en Vaca Muerta es entrar en el área y tratar de desarrollar la zona que adquirimos. Hay mucho por hacer allí”, sostuvo el CEO.

La empresa anticipó además que el aprendizaje técnico será clave durante los próximos años para construir capacidades propias dentro del negocio upstream.

El shale como nueva apuesta de crecimiento

Aunque la compañía todavía no definió el CapEx total de la etapa inicial, reconoció que cada pozo podría demandar inversiones cercanas a los u$s17 millones, en línea con los costos actuales de la industria neuquina.

Más allá del proyecto actual, Central Puerto ya analiza nuevas oportunidades dentro de la Cuenca Neuquina y no descarta ampliar su presencia mediante futuras adquisiciones.

“Hay mucho por hacer en Vaca Muerta. Es el principio de un plan que seguramente se va a seguir expandiendo con nuevas áreas y oportunidades”, afirmó Bonnet.

La compañía considera que el shale argentino representa una oportunidad de crecimiento de largo plazo y busca posicionarse progresivamente dentro de uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional.