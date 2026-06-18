China encontró un inédito fin para los residuos de minas de carbón: la construcción

Una planta en la provincia de Shanxi ya transforma millones de toneladas de desechos mineros en arena, grava y ladrillos para la industria. El proyecto apunta a reducir la contaminación y aliviar la creciente presión sobre los recursos utilizados por el sector de la construcción.

La iniciativa se desarrolla en Gaoping, una ciudad de la provincia de Shanxi, una de las principales regiones productoras de carbón del país. Allí comenzó a operar una planta que procesa los residuos acumulados durante décadas junto a las explotaciones mineras y los convierte en materiales aptos para la industria de la construcción.

China comenzó a transformar uno de los principales pasivos ambientales de su industria carbonífera en una nueva fuente de insumos para la construcción . El país puso en marcha una tecnología capaz de reciclar la denominada "ganga de carbón" , un residuo generado durante la extracción y el procesamiento del mineral, para convertirlo en arena, grava y otros materiales utilizados en obras de infraestructura.

La iniciativa se desarrolla en Gaoping, una ciudad de la provincia de Shanxi, una de las principales regiones productoras de carbón del país. Allí comenzó a operar una planta que procesa los residuos acumulados durante décadas junto a las explotaciones mineras y los convierte en materiales aptos para la industria de la construcción.

La instalación tiene capacidad para producir unas 1.000 toneladas diarias de áridos manufacturados y ladrillos sin cocción. Estos materiales pueden utilizarse en la elaboración de hormigón, asfaltos y otros componentes constructivos, ofreciendo una alternativa a la extracción tradicional de arena y grava proveniente de ríos y canteras.

El desarrollo responde a un desafío de gran escala. Según datos oficiales, China acumula alrededor de 7.000 millones de toneladas de ganga de carbón. Se trata de una roca residual que históricamente fue considerada un desecho y que genera problemas ambientales asociados a la contaminación del agua, la emisión de polvo y, en algunos casos, incendios espontáneos en los depósitos donde se almacena.

Para aprovechar ese material, la planta utiliza un proceso industrial que combina sistemas automatizados de separación mediante rayos X, trituración, clasificación granulométrica y remoción de impurezas. El resultado son áridos reciclados que pueden incorporarse a distintas aplicaciones industriales.

La estrategia se inscribe dentro de los objetivos de economía circular impulsados por Beijing. China consume cerca de la mitad de toda la arena y grava utilizada por la industria de la construcción a nivel mundial, una demanda que ha generado una creciente presión sobre ecosistemas fluviales y recursos naturales. La reutilización de residuos mineros permite atacar simultáneamente dos desafíos: reducir el volumen de desechos acumulados y disminuir la extracción de materiales vírgenes.

Además de su uso en construcción, investigaciones locales analizan aplicaciones adicionales para estos residuos procesados. Entre ellas aparecen productos cerámicos especializados e incluso materiales destinados a determinados desarrollos tecnológicos e industriales de alto valor agregado.

Sin embargo, los especialistas advierten que la tecnología todavía enfrenta limitaciones. Los áridos obtenidos a partir de la ganga de carbón no pueden reemplazar completamente a los materiales convencionales en estructuras sometidas a grandes cargas o exigencias de resistencia, como edificios de gran altura, puentes o determinadas obras de ingeniería pesada.

También persisten desafíos vinculados a la seguridad ambiental. Los expertos señalan que será necesario mantener estrictos controles de calidad para garantizar que eventuales concentraciones de metales pesados no se incorporen a materiales destinados a viviendas u otras construcciones de uso masivo.

A pesar de estas restricciones, la iniciativa refleja un cambio de enfoque dentro de la política industrial china. Residuos que durante décadas fueron considerados un problema ambiental comienzan a ser vistos como una fuente potencial de materias primas estratégicas. El proceso se suma a otros proyectos impulsados por el país para recuperar minerales críticos y materiales valiosos a partir de subproductos industriales, en un contexto de creciente demanda global por recursos vinculados a la transición energética y el desarrollo tecnológico.

El avance también muestra cómo las economías con fuerte tradición minera buscan ampliar el aprovechamiento de sus cadenas de valor, incorporando tecnologías que permitan transformar pasivos ambientales en activos productivos. En el caso chino, el objetivo es reducir costos ambientales, mejorar la eficiencia en el uso de recursos y asegurar nuevas fuentes de abastecimiento para una industria de la construcción que continúa siendo una de las más grandes del mundo.