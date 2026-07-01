Inversión renovable en Córdoba: financian cuatro parques solares por u$s12,25 millones + Agregar ámbito en









El proyecto contempla nuevas plantas solares en San Francisco, San Francisco del Chañar, Villa María y Cruz del Eje. La inversión forma parte de un plan de expansión que apunta a alcanzar 800 MW hacia 2028.

Los parques solares estarán distribuidos en distintas localidades de Córdoba y aportarán nueva generación renovable al sistema eléctrico nacional.

El desarrollo de energías renovables en Córdoba sumará una nueva inversión millonaria. Coral Energía, una empresa del Grupo Corven, obtuvo un financiamiento por u$s12,25 millones destinado a la construcción de cuatro parques solares que aportarán una potencia instalada total de 20 MW al sistema eléctrico.

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La operación fue estructurada mediante un sindicado de tres bancos nacionales, integrado por el Banco de la Nación Argentina (BNA), BIND y Banco Ciudad, y permitirá avanzar con los proyectos ubicados en San Francisco, San Francisco del Chañar, Villa María y Cruz del Eje.

La iniciativa forma parte de una estrategia de expansión federal que proyecta alcanzar 800 MW de capacidad instalada hacia 2028, con nuevos desarrollos en distintas provincias argentinas.

Los parques solares permitirán sumar energía limpia y confiable, además de generar actividad económica, empleo e infraestructura en las comunidades donde estarán emplazados.

Con este tipo de proyectos, el sector renovable busca ampliar la oferta eléctrica nacional mediante inversiones privadas, infraestructura de largo plazo y mayor participación de fuentes limpias dentro de la matriz energética argentina. Desde la empresa destacaron que el financiamiento representa una nueva señal de confianza del sistema financiero argentino en el desarrollo de proyectos renovables de escala.

“Cada financiamiento que concretamos nos permite transformar proyectos en infraestructura energética real, con foco en la excelencia operativa y una mirada federal. Apostamos a una nueva forma de hacer energía”, afirmó Nahuel Vinzia, CEO de Coral Energía. La compañía señaló que este crédito se suma a una operación anterior concretada en 2025 por u$s60 millones, que marcó su acceso al financiamiento estructurado para proyectos solares. El nuevo desembolso permitirá acelerar una plataforma energética en crecimiento, con presencia también en provincias como Santiago del Estero, Santa Fe, Corrientes, San Juan y Buenos Aires. Según indicó la empresa, la estrategia apunta a desarrollar activos de generación y almacenamiento de energía, acompañando la transición energética y el crecimiento productivo regional.