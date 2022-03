Chubut: Arcioni relanza plan de reconversión energética sin la minería ni el offshore

En el marco de la presentación de esa exposición, el gobernador remarcó que la minería quedará exenta, tras los graves incidentes y protestas ocurridas durante el tratamiento de la ley que habilitaba esa actividad en Chubut. “Dentro de la reconversión productiva que se viene hablando desde hace tiempo en su distrito está la reconversión de la matriz energética, porque el gas y el petróleo son recursos finitos, pero hoy el tema de la minería es un tema que en Chubut no se va a hablar. Ya se ha tomado la decisión y es un tema del que no se va a hablar por un buen tiempo. Es un tema terminado. Vamos a seguir con el plan de reconversión productiva, pero sin la minería”, sentenció Arcioni.

Según dijo el mandatario, esa reconversión se potenciará con los cuatro puertos estratégicos de la provincia y la comunicación marítima, la explotación de la vía aérea con cuatro aeropuertos y la finalización de las tareas de asfalto de la Ruta Nacional 260, que forma parte del corredor bioceánico hacia el Pacífico, que conecta Comodoro Rivadavia con el puerto de Chacabuco en Chile.

Hoy, Chubut cuenta con la cuenca petrolera más madura de Argentina, con más de 100 años en actividad, pero que sigue produciendo en crudo pesado Escalante, de muy buena calidad y muy requerido por Estados Unidos y países de Asia y el Caribe. Sus 200.000 barriles de petróleo por día aportan el 39% de la producción total nacional y explican el 70% de las exportaciones provinciales.

El mandatario destacó además a Chubut como la principal generadora de energía renovable eólica, con una capacidad instalada de 1.160 MW, con 22 parques y 300 turbinas, y anticipó que esa cifra se puede triplicar en el corto plazo. Asimismo, propuso desarrollar nuevos proyectos de hidrógeno a los que ya existen desde 2008, con una capacidad de 120Nm3/h de oxígeno. “Ya estamos produciendo y almacenando a través de la empresa Hychico, de Capsa. Siempre estamos apostando un paso adelante y acompañando”, afirmó. Según datos oficiales, Chubut produjo entre 2009 y 2020 2,7 millones de Nm3 de hidrógeno verde, que equivale al combustible que utilizan 10 colectivos en dar 6,8 vueltas a la Tierra.

En paralelo al freno de la minería, Arcioni también aclaró que tampoco se avanzará con la exploración de hidrocarburos frente a las costas Chubut. “Tenemos experiencia en offshore desde la década de 1970, con la plataforma General Mosconi, pero eso hoy no está previsto en la planificación bajo ningún punto de vista. Hace unos años hubo un amparo que frenó una prospección en la costa, a la altura de Santa Cruz. Hoy el offshore está vedado en la provincia de Chubut y no está previsto en la planificación bajo ningún punto de vista, ni en la reconversión y la potencialización de áreas productivas”, señaló ante la consulta de este medio.

Uno de los ejemplos que dio Arcioni donde se buscará profundizar la reconversión energética es Camarones, la localidad cabecera del departamento Florentino Ameghino. “Chubut genera 12 veces más la energía que consume, que necesita, y todavía tenemos 20 localidades con generación aislada, sea a motores de gasoil o a gas, y eso no lo podemos permitir. A pesar que estamos saliendo de una situación financiera complicada nunca dejamos de apostar a las obras energéticas y las grandes inversiones, por ejemplo, para potenciar una ciudad como Camarones, que desde lo turístico y pesquero es muy importante y consume 5.000 litros de gasoil por día. Hoy está licitada la obra y próxima adjudicarse por $2.000 millones, con recursos propios, para hacer el interconectado de la Ruta 3 a Camarones. Esto va a significar más recursos en cuento a pesca, langostinos, más exportación y riqueza para el país”, enfatizó.

El gobernador admitió que “hay conversaciones” con empresarios para construir los 70 kilómetros de gasoductos que faltan unir para abastecer a la Comarca andina de gas natural por red. “Las reservas estimadas de gas en Chubut son a 11 años. Es una lástima ventilar el gas y no llevarlo a un gasoducto. Nuestros gasoductos todavía tienen capacidad para inyectar más, lo que falta son más obras de infraestructura. Hoy tenemos un problema de 70 kilómetros con gasoducto Cordillerano y el San Martín, para poder unir la parte de la Cordillera y tener gas, para asegurar la provisión de gas para todo el país y la industria”, sostuvo.

Otra de las obras necesarias para la provincia es una nueva línea de alta tensión de 500 kV. “Como chubutense no se entiende como en las mejores épocas de la provincia no hubo inversión en materia energética, y necesitamos inversiones en infraestructura para transportar energía, porque tenemos capacidad para producir, pero no para transportar”, subrayó.

Durante la charla con la prensa, Arcioni resaltó el acuerdo con el FMI y se mostró optimista de que el foro abra las puertas a nuevas inversiones. “A nadie le gusta negociar con un acreedor, y menos con el FMI en dólares, pero eso va a asegurar y dar la previsibilidad de tener inversiones extranjeras y poder construir la infraestructura que falta”, aseveró.

“Cuando se habla de federalismo a veces uno se siente incluido, pero hay que hablar de un federalismo real. No es un dato menor que Chubut genere cuatro veces más riqueza y hayamos pasado por lo que hemos pasado, no está bueno que en la ejecución de la coparticipación seamos la provincia número 23 o 24. No somos de confrontar, sino de buscar el diálogo, pero tenemos que posicionar a la provincia por lo que somos. Fuimos pioneros en materia energética y lo vamos a ser en la planificación de lo que hoy quiere y necesita el país y la provincia”, concluyó el mandatario.

Sebástián Penelli