Minerales críticos: EEUU activa VaultCo y reparte u$s1.000 millones a dos socios con proyectos en Argentina

Glencore y Mercuria fueron elegidas como socias fundadoras de VaultCo y tendrán compromisos de u$s500 millones cada una con respaldo del EXIM. El programa busca crear inventarios estratégicos para la industria estadounidense y reducir su exposición a interrupciones en las cadenas de suministro.

Glencore y Mercuria se sumaron a VaultCo como socios fundadores, la iniciativa estadounidense para fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos.

Estados Unidos acelera su estrategia para asegurarse el acceso a minerales críticos y acaba de sumar a dos de los principales operadores globales de materias primas. Glencore y Mercuria fueron seleccionadas como socias fundadoras de VaultCo , la iniciativa público-privada impulsada por Washington para construir reservas estratégicas y garantizar el abastecimiento de su industria.

El movimiento incorpora compromisos de u$s500 millones de cada compañía , con respaldo del Export-Import Bank of the United States (EXIM) . La estructura forma parte de una estrategia que puede movilizar hasta u$s12.000 millones y que apunta a reducir la vulnerabilidad estadounidense frente a eventuales interrupciones de suministro.

La iniciativa, conocida inicialmente como Project Vault y ahora denominada VaultCo , busca que los minerales críticos adquiridos queden disponibles para fabricantes estadounidenses durante períodos de disrupción, volatilidad o escasez. EXIM podría aportar hasta u$s10.000 millones , mientras que otros u$s2.000 millones corresponderían al sector privado.

El esquema no se limita a almacenar minerales. A través de una asociación público-privada, el financiamiento permitirá a Glencore y Mercuria abastecer, comprar y entregar minerales críticos a VaultCo , contribuyendo a la formación de inventarios estratégicos en Estados Unidos.

“ La seguridad mineral es seguridad nacional. VaultCo está trabajando para garantizar que la base industrial de Estados Unidos tenga acceso a los minerales críticos necesarios para fabricar los productos de los que los estadounidenses dependen a diario ”, afirmó Brett B. Lambert, presidente ejecutivo de VaultCo.

Qué es Project Vault, ahora rebautizado VaultCo

VaultCo es la asociación público-privada que implementa Project Vault, una reserva estratégica de minerales críticos que almacenará materias primas en instalaciones ubicadas dentro de Estados Unidos. La estructura es administrada de manera independiente y busca que las empresas manufactureras estadounidenses tengan acceso a materiales durante períodos de interrupción del suministro.

El proyecto contempla inicialmente los 60 minerales incluidos en la lista de minerales críticos de Estados Unidos y apunta a materias primas utilizadas en manufactura avanzada, infraestructura, energía y tecnologías estratégicas. Entre ellas figuran litio, cobre, grafito, níquel, cobalto, tierras raras, galio, tungsteno, niobio y escandio.

Para Argentina, el movimiento estadounidense adquiere una dimensión adicional. El 23 de septiembre pasado, EXIM firmó con el Gobierno argentino un marco de cooperación que contempla movilizar hasta u$s7.000 millones hasta 2027, incluyendo proyectos de minerales críticos y procesamiento, además de energía, infraestructura eléctrica y tecnología.

El acuerdo contempla potencialmente el financiamiento de proyectos de minerales estratégicos argentinos mediante equipamiento, tecnología, conocimiento minero e infraestructura de origen estadounidense. El objetivo declarado es fortalecer cadenas de suministro y profundizar la integración económica entre ambos países.

La dimensión latinoamericana no se limita al litio. Argentina tiene recursos de litio y cobre; Chile mantiene una posición central en cobre y litio; Brasil posee recursos de niobio, grafito y tierras raras, entre otros minerales estratégicos. La IEA identifica a la región como un proveedor relevante para distintos segmentos de las cadenas globales de minerales críticos.

Glencore y Mercuria, dos piezas de una nueva estrategia

La elección de Glencore y Mercuria no es menor. Ambas compañías ocupan posiciones relevantes en el comercio internacional de materias primas, aunque con perfiles diferentes dentro de la cadena.

Glencore combina producción minera, comercialización y logística de metales y minerales, mientras que Mercuria cuenta con una fuerte plataforma global de comercialización, logística y gestión de riesgos de materias primas.

En el caso de Glencore, el acuerdo anunciado el 23 de septiembre contempla un compromiso de u$s500 millones respaldado por EXIM. La compañía será responsable de abastecer y entregar minerales críticos para contribuir a la construcción de las existencias estratégicas de VaultCo.

“VaultCo es un enfoque innovador para fortalecer la resiliencia de las cadenas de suministro. Estamos satisfechos de asociarnos con el U.S. Export-Import Bank y VaultCo para apoyar la seguridad de los minerales críticos y ayudar a garantizar que la industria estadounidense tenga acceso a los materiales que necesita”, señaló Jyothish George, director de Marketing para Metales y Bulks de Glencore.

En Argentina Glencore tiene dos grandes apuestas cupríferas: El Pachón, en San Juan, y MARA, en Catamarca. El Pachón es un proyecto de cobre y molibdeno ubicado en Calingasta, donde la compañía completó en 2025-2026 una campaña de más de 21.000 metros de perforación y avanzó con infraestructura asociada al desarrollo del yacimiento. En paralelo, Glencore es propietaria del 100% de MARA, que integra el yacimiento Agua Rica con la infraestructura de Minera Alumbrera.

En agosto de 2025 la compañía presentó las solicitudes de adhesión al RIGI para ambos proyectos, con una inversión de capital prevista de u$s9.500 millones para la primera fase de El Pachón y u$s4.000 millones para Agua Rica durante la próxima década. En conjunto, ambos desarrollos podrían generar más de 10.000 empleos directos durante la construcción y más de 2.500 durante la operación, según la compañía.

Mercuria anunció también un compromiso de u$s500 millones y tendrá un rol vinculado con el abastecimiento, la logística y la gestión de los inventarios estratégicos. La compañía destacó que el esquema apunta a garantizar que la industria estadounidense mantenga acceso a minerales críticos durante interrupciones de suministro, volatilidad o situaciones de escasez.

“Los minerales son críticos para la economía estadounidense moderna”, señaló Brian A. Falik, presidente de Mercuria Americas, al destacar que la participación de la compañía busca aportar mayor previsibilidad al abastecimiento industrial estadounidense.

En Argentina, la plataforma de Mercuria es fundamentalmente energética. Tiene su principal activo energético a través de Phoenix Global Resources, su plataforma de petróleo y gas enfocada en Vaca Muerta, pero también adquirióla licencia de estaciones de servicio Shell. Phoenix opera los bloques Mata Mora Norte y Sur y Confluencia Norte y Sur, con activos en Neuquén y Río Negro, y viene desarrollando una estrategia de fuerte crecimiento de la producción no convencional. En junio de 2025 anunció un programa de inversión independiente de u$s2.000 millones para cinco años, que incluyó una nueva plataforma de perforación y una planta central de procesamiento de 40.000 barriles diarios en Mata Mora Norte.

Además, en agosto de 2026 Mercuria acordó con Continental Resources una nueva plataforma conjunta: Continental adquirirá el 50% de Phoenix y ambas compañías proyectan desarrollar una cartera de unos 163.000 acres netos en seis bloques de Vaca Muerta, con más de u$s4.000 millones de inversión prevista en cinco años y el objetivo de llevar la producción por encima de 100.000 barriles equivalentes diarios.

El 4 de junio de 2026, Mercuria también anunció oficialmente un acuerdo vinculante para adquirir el 100% de las operaciones downstream de Raízen en el país, incluyendo la refinería de Dock Sud, la distribución de combustibles, la red de 700 estaciones de servicio Shell y la infraestructura asociada. El precio informado fue de u$s1.420 millones, sujeto a ajustes, y Mercuria también asumirá deuda de Raízen Argentina.

La apuesta detrás de los u$s12.000 millones

La creación de VaultCo se inscribe en una estrategia más amplia de Estados Unidos para reducir la exposición de sus industrias a cadenas de suministro concentradas y asegurar materiales considerados estratégicos para la economía, la infraestructura, la energía y la defensa.

La estructura financiera es uno de los aspectos centrales. EXIM puede poner a disposición hasta u$s10.000 millones, mientras que el programa contempla hasta u$s2.000 millones de capital privado.

Los compromisos anunciados por Glencore y Mercuria suman así u$s1.000 millones, aunque la estructura final del programa contempla una participación más amplia de actores privados.

El modelo busca resolver uno de los problemas centrales de las reservas estratégicas: no solamente disponer físicamente de minerales, sino contar con un sistema capaz de comprarlos, almacenarlos y liberarlos cuando la industria los necesite.

Mercuria explicó que VaultCo mantendrá inventarios estratégicos en territorio estadounidense para que los participantes industriales puedan acceder a ellos durante períodos de disrupción.

La iniciativa representa, por lo tanto, un cambio respecto de una política basada exclusivamente en garantizar la producción doméstica. Estados Unidos también busca construir una red internacional de abastecimiento respaldada por financiamiento público, con operadores privados capaces de conectar productores, mercados, logística e industria.

América Latina, en el radar

La nueva estrategia estadounidense puede tener una consecuencia directa para América Latina, una región que concentra proyectos de cobre, litio, tierras raras y otros minerales considerados estratégicos.

La participación de instituciones públicas y organismos financieros en la cadena de minerales críticos está generando un escenario diferente para las compañías que buscan desarrollar proyectos en la región. El financiamiento estatal puede contribuir a reducir uno de los principales obstáculos de la minería: el elevado volumen de capital necesario para llevar un proyecto desde la exploración hasta la producción y el procesamiento.

Augusto Ruiloba, socio de A&O Shearman especializado en proyectos de energía, recursos naturales e infraestructura en América Latina, señaló a BNamericas que la actividad en minerales críticos atraviesa un momento excepcional. “No creo que haya habido antes un momento como este para la minería, especialmente para los minerales críticos y para la minería de forma más general, que abarca no solo la extracción, sino también el procesamiento”, afirmó.

Según Ruiloba, la dinámica comenzó vinculada con la transición energética y minerales como cobre, litio y cobalto, pero posteriormente se amplió hacia otros materiales considerados estratégicos para defensa, vehículos eléctricos y nuevas tecnologías.

El especialista también vinculó el aumento del interés inversor con la participación de instituciones multilaterales respaldadas por gobiernos, un factor que puede facilitar la financiación de proyectos latinoamericanos.

Para la región, la oportunidad no se limita a extraer minerales. La nueva competencia por las cadenas de suministro estratégicas pone el foco también sobre procesamiento, refinación, separación, infraestructura y producción de materiales intermedios.

Aclara muestra cómo puede funcionar el nuevo mapa

Un caso concreto de esta estrategia aparece en Aclara Resources, compañía que desarrolla proyectos de tierras raras en Brasil y Chile y busca construir una instalación de separación, metales y aleaciones en Louisiana, Estados Unidos.

En septiembre, EXIM emitió una carta de interés por hasta u$s750 millones para evaluar el financiamiento de Project Dynamo, la instalación que Aclara planea desarrollar en Louisiana. La carta contempla potencialmente hasta u$s750 millones y un plazo de repago de hasta 15 años bajo el programa Make More in America.

El punto estratégico está en que la operación estadounidense de Aclara se conecta con sus activos sudamericanos. La compañía busca desarrollar una cadena integrada que vincule recursos de tierras raras en Brasil y Chile con procesamiento y producción de metales y aleaciones en Estados Unidos.

“El interés del EXIM en financiar nuestra instalación de separación, metales y aleaciones en Louisiana representa un hito importante para Aclara y una sólida validación de nuestra estrategia de construir una cadena integrada de tierras raras, desde la mina hasta la producción de aleaciones”, afirmó Ramón Barúa, CEO de Aclara.

La carta de interés todavía no representa un financiamiento definitivo: el eventual paquete está sujeto al proceso de evaluación, estructuración y aprobación correspondiente. Pero muestra cómo el respaldo financiero estadounidense puede extenderse hacia cadenas de suministro que comienzan fuera de Estados Unidos.